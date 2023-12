Nic dziwnego, że Barcelona chce Superligi. Gigantyczny "bonus"

21 grudnia może stać się przełomowym dniem w historii piłki nożnej. To właśnie wtedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie zapowiadanych przez UEFA i FIFA kar dla klubów, które ponad dwa lata temu zdecydowały się ogłosić utworzenie Superligi. Obie organizacje były przerażone faktem, że najlepsze zespoły świata mogą odejść z rozgrywek np. Ligi Mistrzów i utworzyć własny, atrakcyjniejszy format. Z tego powodu UEFA zapowiadała sankcje, które po czwartkowym postanowieniu TSUE nie mają racji bytu z prawnego punktu widzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek: Już bawię się sportem. Jestem spełniony

Barcelona może błyskawicznie pozbyć się długów. Z pomocą przychodzi Superliga

Taki stan rzeczy sprawia, że obecnie piłkarskim hegemonom nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrealizować projekt Superligi. Jest to ogromna porażka federacji, które nie mogą ukarać klubów za takie inicjatywy. Co prawda w 2021 roku kibice błyskawicznie potępili pomysł utworzenia takich rozgrywek, przez co wiele drużyn od razu wycofało się z inicjatywy, jednak trzy z nich stanowczo opowiedziały się za Superligą. Mowa o FC Barcelonie, Realu Madryt i Juventusie - ojcach założycielach niedoszłej Superligi. To właśnie wymienione zespoły oskarżyły UEFA o monopol na europejskie rozgrywki, a po długim badaniu sprawy TSUE przyznał im rację.

Obecnie poszczególne kluby z Europy deklarują chęć dołączenia do projektu lub kategorycznie zastrzegają, że nigdy nie zawitają w Superlidze. Okazuje się, że pozostanie przy pomyśle i nieustanna próba jego realizacji najbardziej może opłacać się FC Barcelonie. Kataloński "Sport" przekazał bowiem, że klub Joana Laporty za olbrzymią lojalność wobec projektu ostatecznie może być nagrodzony "bonusem" w wysokości... miliarda euro! Oznaczałoby to momentalny koniec problemów finansowych, z którymi Barcelona walczy od czasów odejścia byłego prezydenta Josepa Maria Bartomeu.

Taki sam "bonus lojalnościowy" za udział w Superlidze miałby otrzymać Real Madryt. Dyrektorem generalnym projektu jest Niemiec Bernd Reichart, który jednocześnie jest szefem firmy A22. - Wywalczyliśmy sobie prawo do konkurowania. Monopol UEFA dobiegł końca. Piłka nożna będzie darmowa - mówił Reichart, tłumacząc, że mecze Superligi będą transmitowane na platformie streamingowej za darmo.

"Sport" uzupełnia także kwestię klubów, które opuściły projekt. Jeśli zespoły te podtrzymają swoją decyzję, będą musiały zapłacić odszkodowanie w wysokości około 300 milionów euro. Do takich należą m.in. kluby z Premier League, która wyklucza uczestnictwo angielskich zespołów w tych rozgrywkach.

"Nasza pozycja się nie zmienia. Pozostajemy w pełni zaangażowani w rozgrywki UEFA oraz pozytywną współpracę z UEFA, Premier League i klubami z ECA, żeby dalej rozwijać europejski futbol" - dodaje Manchester United. Hiszpańscy dziennikarze uzupełniają jednak, że Superliga będzie negocjowała z europejską federacją, a potencjalne rozgrywki mogą ruszyć od sezonu 2025/26.