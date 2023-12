Infantino przemówił ws. Superligi. Ależ pewny siebie

FIFA może uznać siebie za przegranego procesu ws. Superligi. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że doszło do nadużycia pozycji dominującej ze strony światowej federacji. Mimo to Gianni Inantino uważa, że nowe rozgrywki i tak nie będą miały wystarczającej siły przebicia i nie zaszkodzą w dalszej działalności FIFA czy organizacji turniejów pod jej egidą. Skomentował to z zaskakująco dużą pewnością siebie.

