A jednak! Klub Polaka zszokował ws. Superligi

TSUE wydał wyrok, który może sprawić, że powstanie piłkarska Superliga. To projekt, który w 2021 ogłosiły największe kluby w Europie. Upadł on przez zdecydowaną reakcję całego piłkarskiego środowiska. Dzisiaj już mało kto chce się angażować w ten pomysł - giganci dostali mocno po rękach. Są jednak tacy, którzy chętnie dołączyliby do Florentino Pereza. Mowa o słynnym klubie, w którym gra jeden z najważniejszych reprezentantów Polski.

