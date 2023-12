Klamka zapadła. Giganci powiedzieli jasno, co myślą o Superlidze

Powstanie Superligi zostało ogłoszone w kwietniu 2021 roku. Projekt od początku był pełen kontrowersji. Dziennikarze, kibice, a nawet piłkarze i trenerzy zarzucali rządzącym klubów, które się w niego zaangażowały, że chcą zamknąć się w swoim elitarnym gronie. Zagrożone poczuły się też FIFA i UEFA, które zostały wyłączone z tego procesu. Wśród założycieli znalazły się największe europejskie zespoły - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Inter, AC Milan, Juventus, Atletico Madryt, Real Madryt i FC Barcelona.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Superliga wróci? Reaguje Premier League. Manchester United wydał oświadczenie

Społeczny sprzeciw był jednak ogromny. W walkę z Superligą zaangażowała się zdecydowana większość środowiska piłkarskiego. Z projektu szybko wycofały się kluby, które były w gronie założycieli rozgrywek. Jedynie trzy zespoły podjęły decyzję o dalszym trwaniu przy - wydawałoby się - przegranej sprawie. To Real Madryt, FC Barcelona i Juventus. Wszystko zmienia wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który dał klubom zielone światło do tworzenia własnych rozgrywek - teraz nie muszą się one obawiać sankcji międzynarodowych federacji.

Te straciły bicz, ale wygląda na to, że reakcja środowiska piłkarskiego z 2021 roku na tyle wystraszyła kluby, że te największe na razie nie planują udziału w Superlidze. I to nawet mimo tego, że organizatorzy chcą uczynić format rozgrywek trochę bardziej sprawiedliwym.

Po decyzji TSUE już pojawiły się liczne oświadczenia. Przeciwko Superlidze wypowiedziała się Premier League, która stwierdziła, że "odrzuca jakikolwiek podobny projekt".

"Kibice odgrywają kluczową rolę w piłce nożnej i wielokrotnie jasno wyrażali swój sprzeciw 'buntowniczym' rozgrywkom, które zrywają więź pomiędzy krajowym i europejskim futbolem" - czytamy w oświadczeniu. "Piłka nożna kwitnie dzięki konkurencyjności wynikającej z systemu spadków i awansów, rokrocznej kwalifikacji do europejskich rozgrywek opartej na wynikach osiąganych w krajowych ligach i pucharach oraz trwającej od lat rywalizacji i rytuałach, które towarzyszą weekendom zarezerwowanym dla krajowych rozgrywek" - wyjaśnia Premier League.

Zareagować chce też brytyjski rząd. Departament Kultury, Mediów i Sportu zapowiedział powstanie ustawy, która zakaże angielskim klubom dołączenia do takich projektów jak Superliga. Angielskie kluby początkowo były bardzo chętne, żeby dołączyć do nowych rozgrywek. Stanowiły aż połowę założycieli pierwotnej Superligi. Sytuacja mocno jednak się zmieniła. Na wyrok TSUE wymownie zareagował Manchester United.

"Nasza pozycja się nie zmienia. Pozostajemy w pełni zaangażowani w rozgrywki UEFA oraz pozytywną współpracę z UEFA, Premier League i klubami z ECA, żeby dalej rozwijać europejski futbol" - pisze klub w krótkim oświadczeniu.

Atletico też przeciwko. Uderza w Real Madryt i FC Barcelonę. Sprzeciw wyrażają najwięksi

To nie jedyny założyciel Superligi, który wypowiada się przeciwko jej powstaniu. Atletico Madryt uderza jednak w znacznie mocniejsze tony.

"Europejska społeczność piłkarska nie chce Superligi. Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Hiszpania - poza Realem Madryt i Barceloną - itd. są przeciwko Superlidze. Opowiadamy się za ochroną szerszej europejskiej rodziny piłkarskiej, zachowaniem lig krajowych i zapewnieniem kwalifikacji do europejskich pucharów za pomocą wyników osiąganych na boisku w każdym sezonie" - czytamy w oświadczeniu.

Kto jeszcze wypowiada się przeciwko powstaniu Superligi? Głos sprzeciwu wyrazili niemieccy giganci Bayern Monachium i Borussia Dortmund. Oba kluby powstaniu Superligi sprzeciwiały się już w 2021 roku.

- Takie rozgrywki reprezentowałyby atak na znaczenie lig krajowych i zasady europejskiej piłki nożnej. Bundesliga jest fundamentem Bayernu, tak jak wszystkie ligi są fundamentem europejskich klubów piłkarskich. Dlatego naszym obowiązkiem i głębokim przekonaniem jest ich wzmacnianie, a nie osłabianie. Jesteśmy również zaangażowani w europejskie rozgrywki klubowe pod patronatem UEFA. Chcę więc jeszcze raz jasno powiedzieć: drzwi do Superligi w Bayernie pozostają zamknięte - powiedział dyrektor generalny Bayernu Jan-Christian Dreesen.

Przeciwko Superlidze jasno opowiedziały się też m.in. PSG, AS Roma, Inter Mediolan, Sevilla i AS Monaco. Pomysł powstania tych rozgrywek popiera oczywiście Florentino Perez z Realu Madryt. To od początku główna twarz tego projektu. Wygląda jednak na to, że trudno będzie mu przekonać największe kluby do dołączenia do tych rozgrywek. Na razie swoją gotowość do gry w nich wyrażają drużyny z europejskiego drugiego, czy trzeciego rzędu, a największe kluby albo sprawy nie komentują, albo wyrażają sprzeciw.