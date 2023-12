Wybrali piłkarza roku! Szokujące, co zrobili z Ronaldo

Ostatni rok w piłce nożnej to zdecydowane panowanie Manchesteru City. Piłkarze Pepa Guardioli zdobyli niemalże wszystko: Ligę Mistrzów, mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii, a ponadto w piątek 22 grudnia mogą sięgnąć po Klubowe Mistrzostwo Świata, jeśli uda im się pokonać w finale Fluminense. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zawodnik, który nieznacznie przegrał ostatnio rywalizację z Lionelem Messim o Złotą Piłkę FIFA.

Erling Haaland najlepszym piłkarzem 2023 roku. Robert Lewandowski daleko

Magazyn "FourFourTwo" opublikował we wtorek listę 100 najlepszych piłkarzy w 2023 roku. Dziennikarze nie mieli większych wątpliwości, aby umieścić na szczycie Erlinga Haalanda, który ustanowił nowy rekord Premier League pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie (36). "Inni mogą być bardziej kompletnymi zawodnikami, ale nikt nie robi tego, tak dobrze jak on. W tym roku był najlepszym zawodnikiem na świecie. To jest fakt. Tak zimne i proste" - napisano.

Reprezentant Norwegii wyprzedził w zestawieniu Jude'a Bellinghama, Harry'ego Kane'a oraz Kyliana Mbappe. Dopiero szóste miejsce zajął za to Leo Messi, natomiast zaznaczono, że biorąc pod uwagę ligę, w której występuje (MLS), może to być jego ostatni raz na liście. Polskich kibiców najbardziej interesowała z pewnością lokata Roberta Lewandowskiego, który finalnie został umieszczony dopiero na 28. pozycji.

"Do tej pory Lewandowski zbudował sobie pozycję legendarnego. I choć jego kariera w Barcelonie nigdy nie zapowiadała niczego rewolucyjnego, spełnił swój cel: strzelił mnóstwo goli i poprowadził ją z powrotem na szczyt. Ostatni rok przyniósł mu wiele trofeów i stawia go w jednym szeregu z najlepszymi napastnikami w historii, którzy grali dla tego wspaniałego klubu. Mimo że wyraźnie zwalnia, to 2023 rok wydaje się być fantastycznym ostatnim tańcem" - podsumowano.

Cristiano Ronaldo nie znalazł się w rankingu 100 najlepszych piłkarzy. "Brutalnie skreślony"

Mimo że w rankingu znaleźli się tacy piłkarze jak m.in. Moussa Diaby (Aston Villa), Dejan Kulusevski (Tottenham), Sven Botman (Newcastle) czy Ivan Martin (Girona), to zabrakło w nim miejsca dla pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki Cristiano Ronaldo, który w obecnym roku strzelił dla Al-Nassr łącznie 34 gole w 41 meczach. "Brutalnie skreślony" - przekazał dziennik "The Sun".

Oto skrócony ranking najlepszych piłkarzy 2023 wg "FourFourTwo":