Superliga wykłada karty na stół. Tak ma wyglądać jej format. Zaskoczenie

Gdy 12 największych kluby świata ogłosiło powstanie Superligi, wywołało to gigantyczne kontrowersje. Wiele z nich później wycofało się z projektu, ale niektóre (Real Madryt i Barcelona) nie chciały odpuszczać i oskarżyło UEFA o monopol. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w czwartek 21 grudnia wydał przełomowy werdykt. "Ani FIFA, ani UEFA nie mogą nakładać sankcji na kluby, które biorą udział w alternatywnych rozgrywkach" - przekazano.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów

Superliga ogłasza proponowany format rozgrywek. Blisko 70 zespołów na trzech poziomach

To oznacza, że nowe rozgrywki w niedalekiej przyszłości mogą zostać powołane do życia. W związku z tym firma, która nimi zarządza, przedstawiła ich proponowany format. Według tej koncepcji w Superlidze grałyby aż 64 zespoły, podzielone na trzy ligi: Gwiezdną, Złotą i Niebieską. W pierwszych dwóch byłoby po 16 zespołów, w najniższej 32 drużyny.

Jeśli chodzi o system rozgrywek, na początku sezonu (wrzesień - kwiecień) rywalizacja toczyłaby się w grupach (każdy z każdym, mecz i rewanż). W lidze Gwiezdnej i Złotej obowiązywałyby takie same zasady - byłyby po dwie grupy ośmiozespołowe, z których do fazy pucharowej przechodziłyby po cztery najlepsze (łącznie osiem). Natomiast w lidze Niebieskiej byłyby cztery grupy ośmiozespołowe, a do kolejnej fazy przechodziłby po dwa najlepsze (łącznie osiem). W fazie pucharowej zasady byłyby takie same dla wszystkich lig - w ćwierćfinałach i półfinałach rozgrywane mają być dwumecze (u siebie i na wyjeździe), natomiast finał to jedno spotkanie na neutralnym terenie. Nie byłoby zatem dużych różnic w stosunku do obecnych europejskich pucharów.

Superliga nie tylko dla wybranych. Widzą miejsce dla mniejszych klubów

W Superlidze obowiązywałby system awansów i spadków. Z ligi Gwiezdnej do Złotej i ze Złotej do Niebieskiej spadałby po dwa zespoły (z ostatnich miejsc w grupach), tyle samo uzyskiwałoby awans (triumfator ligi oraz finalista). Natomiast z ligi Niebieskiej spadałoby aż 20 drużyn, ich miejsce zajmowałyby te z najlepszymi wynikami w ligach krajowych. Byłaby to zatem dosyć otwarte rozgrywki, zdecydowanie bardziej, niż sugerowałyby to pierwsze założenia.

Mecze Superligi byłyby rozgrywane w ciągu tygodnia, obecnie w tych terminach odbywają się spotkania europejskich pucharów pod egidą UEFA. Ta może mieć poważny problem, gdyż kolejne drużyny wyrażają chęć dołączenia do nowego projektu.