Tak wygląda ranking FIFA na koniec roku. Koszmar Polski, absurdalne miejsce Rosji

Reprezentacja Polski ma za sobą eliminacje do mistrzostw Europy, które odbędą się w 2024 roku w Niemczech. Kadra, którą najpierw prowadził Fernando Santos, a potem Michał Probierz, zajęła trzecie miejsce w grupie, a jej kosztem bezpośrednio awansowała Albania oraz Czechy. W związku z obecnością w dywizji A Ligi Narodów biało-czerwoni mieli zapewniony udział w dwustopniowych barażach, które odbędą się w drugiej połowie marca przyszłego roku. Jak wygląda pozycja Polski w rankingu FIFA?

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Niezmienna pozycja Polski w rankingu. Absurdalne miejsce Rosji

Oficjalna strona FIFA opublikowała ostatnie oficjalne notowanie rankingu w tym roku. Reprezentacja Polski pozostaje na 31. miejscu z 1520,24 punktami, co oznacza, że nie ma zmiany w porównaniu do notowań z października i listopada tego roku. To najgorsza pozycja Polski w rankingu FIFA od marca 2016 roku, kiedy to selekcjonerem był jeszcze Adam Nawałka. Dla porównania, najlepszy wynik biało-czerwonych to piąte miejsce w sierpniu 2017 roku.

Warto zwrócić też uwagę na to, jakie miejsca zajmują potencjalni rywale Polaków w barażach. Estonia, a zatem rywal biało-czerwonych w półfinale, jest notowany na 122. miejscu. Finlandia znajduje się na 59. pozycji, a Walia - na 29. miejscu, czyli o dwie pozycje wyżej w porównaniu do Polaków. Kadra prowadzona przez Michała Probierza zagra z Estonią 21 marca przyszłego roku, a ewentualny finał przeciwko Walii lub Finlandii odbędzie się trzy dni później.

2023 rok w roli lidera rankingu FIFA kończy Argentyna, tuż przed Francją i Anglią. Pierwszą dziesiątkę uzupełnia Belgia, Brazylia, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Włochy i Chorwacja.

Pewnym absurdem w tym rankingu FIFA może być Rosja, która jest notowana na 38. miejscu. Warto dodać, że Rosja jest wykluczona z rozgrywek międzynarodowych od 2022 roku po inwazji tego kraju na Ukrainę. Przez to Rosja nie brała udziału w eliminacjach do Euro 2024, a dodatkowo nie była dopuszczona do baraży o mundial w Katarze. W tym roku zagrała osiem meczów towarzyskich, m.in. z Kubą (8:0), Kenią (2:2), Kamerunem (1:0), Katarem (1:1) czy Irakiem (2:0).

Ranking FIFA (stan na 21 grudnia 2023):