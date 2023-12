Co za debiut Polaka! Wyrzucił giganta z Pucharu Włoch

Kacper Urbański to wychowanek Lechii Gdańsk. Najpierw występował w jej młodzieżowych barwach, aż w końcu trafił do pierwszego zespołu. W nim rozegrał pięć spotkań, zdobywając asystę. Bardzo wcześnie rozpoczął zagraniczną karierę, bo już w wieku 17 lat. Wówczas trafił na wypożyczenie do młodzieżowych drużyn Bolognii, aż w końcu Włosi zdecydowali się na jego wykupienie. W tym sezonie środkowy pomocnik miał nawet okazję do gry w pierwszej ekipie - ośmiokrotnie wchodził z ławki rezerwowych na ostatnie minuty. W środę 20 grudnia doszło jednak do przełomu. Polak zadebiutował w pierwszym składzie i to w niezwykle ważnym meczu.

Zobacz wideo Wielki talent z Serie A chce grać dla kadry Polski. "Będę gotowy"

Wielki dzień Kacpra Urbańskiego. Debiut jak z marzeń. Bologna eliminuje faworyzowany Inter z Pucharu Włoch

Tego dnia Inter Mediolan podejmował na własnym stadionie Bolognę w ramach 1/8 finału Pucharu Włoch. Urbański pokazał, że nie ma zamiaru ustępować bardziej doświadczonym rywalom. Walczył jak równy z równym i podłączał się do akcji ofensywnych. Popisał się 70-procentową skutecznością podań. Mimo że nie miał bezpośredniego udziału przy żadnej z bramek, to pozostawił po sobie dobre wrażenie. Świadczy o tym też ocena, jaką otrzymał od portalu Sofascore - 6,5 w 10-stopniowej skali.

Dobre wrażenie po sobie pozostawiła również jego drużyna. Choć w pierwszej połowie dominowali gospodarze - dziewięć strzałów przy tylko jednym rywali, to nie byli w stanie sforsować defensywy. Na dodatek razili nieskutecznością. Dość powiedzieć, że tylko dwa razy uderzyli na bramkę celnie. W drugiej partii obraz gry się nie zmienił. Nie padł żaden gol, choć w 65. minucie okazję miał Lautaro Martinez. Zmarnował jednak rzut karny, w związku z czym konieczne było przeprowadzenie dogrywki.

I w niej dopiero zaczęły się emocje, a kibice zobaczyli pierwsze gole. Kapitalnie w tę część meczu wszedł Inter. Już w 92. minucie wynik spotkania otworzył Carlos Augusto, który uderzył celnie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Piorunujące cztery minuty w wykonaniu Bolognii

Rywale się jednak nie poddali i w 112. minucie doprowadzili do wyrównania za sprawą Sama Beukema, który precyzyjnie uderzył na bramkę i nie dał szans golkiperowi. A już cztery minuty później Bologna przypuściła kolejny atak, znów skuteczny. Tym razem piłkę w siatce umieścił Dan Ndoye. Oddał strzał nisko po ziemi. W tej sytuacji bramkarz nie miał nic do powiedzenia.

Tym samym mecz zakończył się sensacyjną wygraną Bolognii i to właśnie ta ekipa awansowała do 1/4 finału. W środowy wieczór na murawie zabrakło Łukasza Skorpuskiego - cały mecz oglądał z ławki rezerwowych.

Bologna bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie. W Serie A zajmuje wysokie, czwarte miejsce. Do prowadzącego Interu traci 13 punktów.