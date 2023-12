Sensacyjny ruch Guardioli? Jednoznaczna deklaracja

Luis de la Fuente ma ważny kontrakt z hiszpańską federacją piłkarską do końca lipca 2024 r., a przedłużenie umowy jest zależne od wyniku reprezentacji Hiszpanii na mistrzostwach Europy w Niemczech. Na poprzednich turnieju Hiszpanie odpadli w półfinale po rzutach karnych z Włochami, późniejszymi mistrzami Starego Kontynentu.

Guardiola zabrał głos ws. objęcia reprezentacji Hiszpanii

Pep Guardila ma ważny kontrakt z Manchesterem City do końca czerwca 2025 r. i nie wiadomo, co będzie robił po zakończeniu umowy. Jego wypowiedzi na ten temat są różne - raz mówił, że kończy karierę po wypełnieniu kontraktu, raz sugerował pozostanie w Manchesterze na dłużej, raz o zakończeniu przygody z "The Citizens", jeśli zdobędzie jeszcze jeden tryplet.

Jego przyszłość nie jest jasna. Mimo wszystko trudno przypuszczać, że przedwcześnie opuści Manchester. Zakładając, że pozostanie w Manchesterze City do końca trwania umowy, hiszpańską kadrę mógłby objąć najwcześniej jesienią 2025 r., albo dopiero w 2026 r., zależnie od awansu Hiszpanii na mundial i tego, jak się spisze na boiskach w Kanadzie, USA i Meksyku.

Sam zainteresowany postanowił skomentować wszelkie sugestie na temat ewentualnego przejęcia przez niego reprezentacji Hiszpanii. Utytułowany trener na razie nie jest zainteresowany pracą selekcjonera.

- Mam jeszcze ponad rok kontraktu do wypełnienia i w tej chwili jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwy w Manchesterze. Chcę przedłużyć swój kontrakt, o ile szefowie nie będą chcieli mnie zwolnić. Nadal jest mój czas w City - powiedział na ostatniej konferencji prasowej w Arabii Saudyjskiej, przy okazji trwających Klubowych Mistrzostw Świata, cytowany przez madrycki dziennik "AS".

W 2021 r. Guardiola mówił, że marzy o prowadzeniu reprezentacji narodowej, że to będzie jego kolejny krok w karierze. "AS" sugeruje, że te plany trener odłoży o co najmniej kilka lat, bo realne jest przedłużenie umowy z City na dłuższy okres.

W piątek Manchester City może zdobyć swoje pierwsze klubowe mistrzostwo świata. W finale rozgrywek zagra z brazylijskim Fluminense. Z kolei dla Guardioli to będzie czwarty finał KMŚ w karierze. Poprzednie wygrywał z FC Barceloną w 2009 i 2011 r. oraz z Bayernem Monachium w 2013 r.