Asysta Lewandowskiego! Barcelona była o krok od kompromitacji

FC Barcelona zamykała rok w La Lidze starciem z Almerią, outsiderem rozgrywek w tym sezonie, najsłabszym zespołem z czołowych pięciu lig Europy i jedynym z tego grona, który nie ma zwycięstwa. Dla "Blaugrany" wysoka i pewna wygrana była wręcz obowiązkiem. To miało być przekonujące zwycięstwo, a o dziwo miała spore problemy z rywalem. Almeria potrafiła napsuć krwi sezon temu i napsuła jej też w środę.

Zaskakujące kłopoty Barcelony

Gospodarze chcieli rozpocząć ten mecz od mocnego uderzenia, od szybkiego prowadzenia. Gra Barcelony w kilkunastu minutach byłą dynamiczna, chętnie uruchamiano Joao Felixa i Raphinhę. Almeria musiała się skupić na defensywie i ograniczyć się do kontrataków. Z początku brakowało jakości w jej akcjach.

Barcelona dochodziła z łatwością do sytuacji, miał je także Robert Lewandowski - główki, po kontrach, po wypracowaniu samemu sobie pozycji. Jednak Polak znów marnował okazję za okazją. Albo strzelał niecelnie, albo w niebywały sposób powstrzymywał go Luis Maximiano.

"Blaugrana" wymęczyła pierwszego gola w 33. minucie. Piłka zagrana z rzutu rożnego spadła na głowę Ronalda Araujo, ale jego strzał obronił bramkarz. Jednak odbił piłkę niefortunnie, bo pod nogi Raphini, który z bliska uderzył mocno, pod poprzeczkę.

Paradoksalnie Barcelona nie stworzyła sobie większej przewagi, nie miała spokoju w tym meczu. Almeria potrafiła skontrować, zmusić defensorów do wysiłku. I jedna z takich akcji skończyła się golem Leo Baptistao kilka minut przed przerwą. Wyszedł do sytuacji sam na sam i przelobował Inakiego Penę. Sędziowie początkowo nie uznali gola, bo dopatrzyli się spalonego. Zrobili to dopiero po interwencji VAR-u, który stwierdził, że jednak Araujo nieznacznie złamał linię.

Do przerwy sensacyjne był remis 1:1. Barcelona nie przekonywała, Almeria maksymalizowała swoje szanse w tym meczu.

Kłopotów ciąg dalszy

W drugiej połowie wyraźnej poprawy w grze Barcelony nie było. Kilka kombinacyjnych akcji Ferrana Torresa z Lewandowskim nic nie dało. Były one efektowne, więc mogły zakłamać obraz niestabilnej Barcelony.

W 60. minucie gospodarze znów prowadzili, tym razem po ładnej główce Sergiego Roberto. Uderzył z ostrego kąta i zaskoczył bramkarza gości. Ale znów "Duma Katalonii" nie była w stanie utrzymać tego prowadzenia.

Co z tego, że Barcelona nacierała i powinna rozgromić Almerię, jak nie potrafiła zachować spokoju w obronie. Sama podarowała gościom drugiego gola. Przy wrzutce z rzutu wolnego między Araujo i Peną doszło do nieporozumienia. Urugwajczyk nie wiedział, że bramkarz wychodzi do złapania piłki, w efekcie zderzyli się ze sobą. Bezpańska piłka spadła pod nogi Edgara Gonzaleza, który trafił do pustej siatki.

To był moment przypływu wiary i nadziei, że da się wygrać z Barceloną. Takie pierwsze zwycięstwo w sezonie mogłoby wyjątkowo smakować. Ale z drugiej strony mistrz Hiszpanii miał obowiązek wrzucić piąty, albo i szósty bieg. Mimo odważnych akcji i kontrataków gości, "Blaugrana" musiała robić swoje, ale w szybszym tempie.

Wielokrotnie do dobrych sytuacji dochodził Lewandowski, ale jego próby powstrzymywał Maximiano jak zaczarowany. Swoje dokładali obrońcy, bo Polak przez interwencję jednego z defensorów raz nie trafił z dwóch metrów, tylko wpadł na słupek.

Jak ofensywa nie może wejść do piłki z bramką, to musi to zrobić ktoś z głębi pola. I w roli nieoczywistego bohatera dobrze odnalazł się Sergi Roberto, który w 83. minucie strzelił gola na 3:2. Dostał znakomite podanie prostopadła od Lewandowskiego, który podrzucił piłkę. Hiszpan znalazł się w sytuacji sam na sam i się nie pomylił.

Barcelona miała nerwową końcówkę, polowała na kolejne gole, ale nie mogła zapomnieć o swoich tyłach. Ostatecznie dowiozła wynik 3:2 do końca, ale nie może być zadowolona do końca z tej wygranej. Takiemu klubowi po prostu nie przystoi marnować tylu okazji i tracić dwóch goli z najsłabszym obecnie klubem w Europie Zachodniej.

Lewandowski skończył mecz bez gola. Oddał osiem strzałów - trzy były celne, trzy niecelne, dwa zablokowane. Co ciekawe, współczynnik oczekiwanych goli z jego sytuacji był poniżej 1.0 (0.72 xG).