Kolejny skandal w Turcji. Bili się dosłownie wszyscy [WIDEO]

Kiedy w sezonie 09/10 Bursaspor zdobywał mistrzostwo Turcji, a następnie wystąpił również w rozgrywkach Ligi Mistrzów, nikt nie mógł spodziewać się, że w przyszłości klub zaliczy tak drastyczny upadek. Po zakończeniu rozgrywek Super Lig 18/19, w których zajął finalnie 16. miejsce w tabeli, musiał pogodzić się z relegacją na zaplecze tureckiej ekstraklasy. Wydawało się, że zespołowi uda się sprawnie wrócić do elity, ale tak się nie stało. Trzy lata później spadł za to do trzeciej ligi, w której aktualnie znajduje się w strefie spadkowej.

Od samego początku sezonu zespół spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Na ligowe zwycięstwo czeka od 28 października, kiedy pokonał na wyjeździe Serik Belediyespor 2:1, czyli od aż siedmiu spotkań. Nie udało się przełamać fatalnej passy również w środowym starciu 18. kolejki z Diyarbekirsporem, ponieważ Bursaspor przegrał 0:2.

Skandaliczne sceny po meczu w lidze tureckiej. Piłkarze Bursasporu zaatakowali rywali

Do niecodziennych scen doszło tuż przed zakończeniem meczu, a konkretniej po zdobyciu bramki przez Bunyamina Yurura. Według "Cumhuriyet" piłkarz miał pokazać niestosowny gest w stronę kibiców gospodarzy, czym rozwścieczył tłum. Błyskawicznie z trybun poleciały różne przedmioty, a na murawie doszło do bójki pomiędzy Yururem a Cagatayem Yilmazem. Obaj zostali ukarani drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką i musieli opuścić murawę.

Na boisku wywiązała się ogromna awantura, podczas której bili się nie tylko piłkarze, ale również kibice i interweniujący funkcjonariusze policji, próbujący przywrócić porządek. I choć spotkanie finalnie zostało dokończone, to konflikt przeniósł się później do środka budynku, gdzie ponownie musieli interweniować policjanci. Finalnie poza Yilmazem oraz Yururem aż trzech zawodników zostało ukaranych czerwonymi kartkami.

Niedługo później Bursaspor zamieścił oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym poinformował, że po konsultacji z raportem techników Yilmaz został wykluczony ze składu na czas nieokreślony. Mało tego, komentarza udzielił również prezes klubu Recep Gunay. "Jesteście zawodowymi piłkarzami. Nie powinniście dać się sprowokować, gdy wychodzicie na boisko. Nie powinniście bawić się z publicznością ani sędzią. Powinniście być odporni na wszelkie prowokacje" - powiedział, cytowany przez TRT Spor.

Po 17 rozegranych meczach 2. Lig White Group Bursaspor zajmuje 18. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów, tracąc jednak zaledwie punkt do będącego poza strefą spadkową Serikiem. Następne spotkanie rozegra w niedzielę 24 grudnia, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Vansporem.