Stało się. Rosja podjęła decyzję ws. wyjścia z UEFA

Rosyjskie kluby nie mogą grać w europejskich pucharach, reprezentacja nie została dopuszczona do baraży o mundial w 2022 r., ani do eliminacji Euro 2024. "Sborna" ma dziś możliwość grania wyłącznie sparingów, chętni są głównie z Azji i Afryki. W marcu dojdzie do meczu towarzyskiego z Serbią, uczestnikiem mistrzostw Europy, co ma być krokiem do powrotu Rosjan do rywalizacji na Starym Kontynencie.

Rosja podjęła decyzję ws. swojej przyszłości

Rosjanie poważnie rozważali wyjście z UEFA i przeniesienie się do federacji azjatyckiej. Liczyli tutaj na możliwość regularnej gry o punkty z rywalami na przyzwoitym poziomie. Nie wszyscy w Azji byli jednak skłonni do zaakceptowania wejścia Rosjan. Przeciwna temu była chociażby Japonia, która spiera się z Rosją o Kuryle, archipelag wysp na północ od Japonii.

Rosyjska federacja piłkarska zwlekała z decyzją ws. wejścia do AFC i opuszczenia UEFA. Głównie dlatego, że w związku opinie były podzielone i brakowało jednoznacznego stanowiska wśród najważniejszych osób.

- Kilka miesięcy temu uważałem taką możliwość za przedwczesną i taką opinię wyrażałem, ale obecnie jest to opcja, którą powinniśmy rozważyć. Z nikim z federacji azjatyckiej jeszcze nie rozmawiałem. Jesteśmy w UEFA, jesteśmy członkiem europejskiej rodziny i byłoby nie w porządku, gdybyśmy zaczęli takie negocjacje nad jej głowami - mówił w listopadzie 2022 r. prezes rosyjskiego związku Aleksandr Diukow.

W grudniu zeszłego roku odroczono ostateczną decyzję ws. wyjścia z UEFA. Liczono, że uda się poprawić relacje z europejską federacją. Jednocześnie widziano perspektywę na grę na turniejach po egidą AFC. - Ta decyzja z pewnością będzie miała wpływ na to, jak rosyjski futbol będzie się rozwijał w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Zaczęliśmy omawiać tę kwestię, ale zgodziliśmy się, że najpierw trzeba przeanalizować wszystkie możliwe scenariusze i wiążące się z nimi konsekwencje - komentował rok temu Diukow.

Zdaniem rosyjskich mediów "UEFA, mimo obecnej sytuacji, nie chce stracić członkostwa Rosji w swojej organizacji".

W środę 20 grudnia odbyła się oficjalna dyskusja w związku ws. wyjścia z UEFA. Ostatecznie, jednogłośnie zadecydowano, że Rosja pozostanie w strukturach europejskiej federacji i to mimo braku zawieszenia. Obawiano się konsekwencji finansowych dla rosyjskich klubów, związku oraz nie było wiadomo, co zrobi FIFA w tej sytuacji. Światowa federacja mogłaby nie zaakceptować zmiany kontynentalnej federacji przez Rosję, przez co jej sytuacja nie uległaby żadnej zmianie.

- Jednomyślnie głosowaliśmy przeciw, ponieważ nie ma gwarancji od FIFA - powiedział państwowej agencji prasowej RIA Nowosti Michaił Gerszkowicz, członek Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej.

Niewykluczone, że temat może wrócić w przyszłym roku. Rosja zamierza wciąż rozmawiać z przedstawicielami z Azji, ale także z UEFA. Ma też monitorować sytuację i ewentualne reakcje ze strony FIFA.

- Zdecydowaliśmy, że nie będziemy przenosić się do Azji. Wszyscy jednomyślnie poparli tę decyzję. Będziemy walczyć o Europę. Rosja to Europa. Wygramy - powiedział wiceprezes Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej Achmed Ajdamirow, cytowany przez państwową agencję prasową TASS.