Gigantyczny skandal w Turcji. Szokujące słowa sędziego

Ponad tydzień temu w lidze tureckiej doszło do wielkiego skandalu. Po zakończeniu meczu MKE Ankaragucu (klub Rafała Gikiewicza) z Rizesporem (1:1) na murawie stołecznego klubu został pobity sędzia Halil Umut Meler. Szokujące były informacje, przez kogo! Pierwszy cios zadał mu bowiem prezydent klubu z Ankary Faruk Koca, a później leżącego na ziemi arbitra kopał jego ochroniarz. - "Czarny dzień tureckiej piłki. To jakiś cyrk, zoo", "Największy skandal w historii piłki" - pisały tureckie media. Zszokowani atakiem na arbitra były obie drużyny, gdyż w trakcie spotkania nie wydarzył się żaden skandal z udziałem sędziego i nie popełnił on błędów.

Turecki Związek Piłki Nożnej odmówił wyznaczenia sędziów na kolejną kolejkę ligową. Federacja błyskawicznie wydała też oświadczenie, w którym poinformowała o zawieszeniu rozgrywek. Natomiast Faruk Koca tłumaczył się następująco: "Pociemniało mi w głowie. Nie pamiętam, co zrobiłem".

Pobity sędzia w Turcji po raz pierwszy zabrał głos. Oskarża legendę

Teraz Halil Umut Meler po raz pierwszy rozmawiał z dziennikarzami po tym skandalicznym zajściu.

- Trzeba to wyjaśnić od samego początku. To był normalny, bardzo dobry mecz. Było napięcie, ale sędziowanie nie było złe. Z trybunami też nie było większych problemów. W doliczonym czasie gry padła bramka i mecz zakończył się wynikiem 1:1. Nie było żadnych protestów zawodników, bo przed bramką nie było spornej pozycji - opowiedział.

Według niego wydarzenia rozpoczęły się od prowokacji trenera gospodarzy i legendarnego zawodnika reprezentacji Emre Belozoglu. W barwach Turcji zagrał on bowiem aż 101 razy, zdobył dziewięć bramek i miał dwanaście asyst.

- Po meczu piłkarze przyszli podziękować i pogratulować. W międzyczasie widziałem protestującego Emre Belozoglu. Właśnie wtedy Koca uderzył mnie. Nie wiem, czy pamiętam, co było potem, bo zostałem uderzony i leżałem na ziemi. Ani policja, ani inni ludzie nie spodziewali się tego. To była nieoczekiwana sytuacja, bo tam nic nie wskazywało na taki incydent. To trener sprowokował tę sytuację. To był nie kto inny jak on. Być może miał to w planach, bo od 2018 roku kłócił się ze mną. Ankaragucu i jego kibice nie mają z tym nic wspólnego - dodał pobity sędzia.

Przyznał też, że Emre Belozoglu śmiał się, gdy Koca go uderzył. Zdradził też, że nigdy nie wybaczy.

- Powiem to jasno: nie wybaczę ani tym, którzy to spowodowali, ani tym, którzy to zrobili - zakończył sędzia.

Po piętnastu kolejkach Ankaragucu prowadzone przez legendę tureckiej piłki Emre Belozoglu zajmuje 11. miejsce w Super Lig z dorobkiem 18 punktów. Polski bramkarz Rafał Gikiewicz jest tam jednak na razie rezerwowym, a w bramce klubu z Ankary częściej widywany jest miejscowy golkiper Bahadir Gungordu.