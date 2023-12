Dantejskie sceny w domu Lavezziego? Szokujące informacje dziennikarzy

Ezequiel Lavezzi był uznawany za jeden z wielkich talentów argentyńskiego futbolu. Grał dla takich klubów, jak Genoa, SSC Napoli czy Paris Saint-Germain. Z ostatnim z nich zdobył najwięcej trofeów, m.in. cztery mistrzostwa Francji czy dwa Puchary kraju. Dobrze radził sobie też w drużynie narodowej - rozegrał 51 meczów, strzelając dziewięć goli. Co więcej, znajdował się w szeregach reprezentacji, gdy ta zdobywała mistrzostwo olimpijskie (2008) czy wicemistrzostwo świata (2014). Karierę piłkarską zakończył w 2020 roku, ale słuch po nim nie zaginął. Był bohaterem kilku afer. Ostatnio znów zrobiło się o nim głośno.

Ezequiel Lavezzi trafił do szpitala. Miał zostać dźgnięty nożem, choć rodzina temu zaprzecza

Jak donoszą urugwajskie media, Lavezzi trafił do szpitala w Punta del Este we wtorkowy poranek w towarzystwie swojej dziewczyny. Powodem miała być "krótka rana kuta brzucha" a także złamany obojczyk. Takie informacje przekazał portal Clarin. Do incydentu miało dojść w trakcie uroczystości rodzinnej w domu należącym do byłego piłkarza w urugwajskim mieście Jose Ignacio. Wówczas rzekomo wywiązała się kłótnia i ktoś ugodził nożem Lavezziego.

Policja, która przybyła na miejsce, nie potwierdziła jednak informacji o ranie kutej brzucha. "Funkcjonariusze otrzymali telefon z prośbą o pomoc. Kiedy przyjechali na miejsce, jedną z osób rannych był Ezequiel Lavezzi. W tym momencie udzielana była mu już pomoc medyczna. Doktor Agustini stwierdził złamanie łopatki i nakazał zabrać mężczyznę do szpitala. Na chwilę obecną nie wiadomo jak doszło do urazu, wiadomo tylko, że incydent miał miejsce na uroczystości rodzinnej" - napisano w oficjalnym oświadczeniu policji, cytowanym przez portal Clarin.

O ranie kutej brzucha nie mówią również bliscy byłego piłkarza. Ci zaprzeczyli, jakoby w ogóle doszło do kłótni. Przekazali portalowi TyC Sports, że Lavezzi spadł z drabiny podczas wymiany żarówki. Upadając, uderzył ciałem o meble i stąd złamanie. W wyniku upadku miało też dojść do urazu brzucha, ale rana miała być tylko powierzchowna.

Informacji w sprawie stanu zdrowia Argentyńczyka nie chcą przekazać też pracownicy szpitala. Policja przeprowadzi jednak dochodzenie w tej sprawie. "W ciągu kolejnych godzin zostaną złożone oświadczenia w celu wyjaśnienia okoliczności doznanych urazów" - przekazał rzecznik policji.

Lavezzi w przeszłości padł ofiarą szantażysty

O byłym zawodniku PSG było również głośno w maju 2020 roku. Wówczas wyszło na jaw, że był szantażowany przez osobę, która rzekomo była w posiadaniu sekstaśmy oraz prywatnych zdjęć Lavezziego z jego ówczesną partnerką. Za każdy materiał sprawca zażądał 5 tysięcy dolarów, grożąc, że w przypadku braku zapłaty, materiały znajdą się w Internecie. Argentyńczyk powiadomił wówczas prawników o sprawie.