Piłkarze biją na alarm, a oni śmieją im się w twarz. Granice przekroczone

- Nikt się z nami nie konsultował, po prostu musimy wykonywać naszą robotę. Prawda jest jednak taka, że liczba meczów, jaką musimy teraz rozegrać w pojedynczym sezonie, jest szalona. To bardzo zwiększa ryzyko kontuzji - tak przed meczem z Urawa Red Diamonds w półfinale klubowych mistrzostw świata mówił Bernardo Silva, pomocnik Manchesteru City.

- Liczba meczów i napięty terminarz powodują, że nie jesteśmy w stanie utrzymać odpowiedniej formy przez cały sezon. Nie będę kłamał, czasami czuję się bardzo zmęczony. Gramy co trzy dni, nie mamy czasu na odpoczynek. Nie mamy Świąt Bożego Narodzenia, nie mamy prawdziwych wakacji. To cena, jaką płacimy za spełnianie marzeń - dodał.

Silva robił wszystko, co mógł, by wypowiadając te słowa nie skrytykować FIFA i jej rozgrywek. Portugalczyk powiedział nawet, że podoba mu się nowy format rozszerzonych KMŚ, które odbędą się w USA latem 2025 r. Z jego wypowiedzi wybijał się jednak jasny przekaz: gramy zdecydowanie za często i za dużo, jesteśmy przemęczeni i narażeni na kontuzje jak nigdy wcześniej.

Na tej samej konferencji prasowej swojego zawodnika wsparł trener City, Pep Guardiola. - Mam wielki problem z tym, że zawodnicy nie mają kiedy odpocząć. Na to zawsze będę narzekał. Mnie nie robi różnicy, czy gramy co trzy, sześć, czy siedem dni. Ale ekstremalnie trudną rzeczą jest wyjazd do Azji czy USA na tournee zaledwie trzy tygodnie po zakończeniu sezonu. To naprawdę powinno się zmienić - powiedział.

Katalończyk dał jasno do zrozumienia, gdzie może leżeć sposób na rozwiązanie problemów z ekstremalnie wypakowanym terminarzem. Guardiola chciałby mniej intensywnego, spokojniejszego okresu przygotowawczego, ale i to może okazać się niemożliwe do wykonania. Kluby, tak samo jak FIFA i UEFA, nie raz pokazały, że ich interesy są ważniejsze od zdrowia zawodników.

Nawet 200-procentowe wzrosty kontuzji

Obecny sezon jest rekordowy sezon pod względem liczby kontuzji w najlepszych ligach na świecie. I nie chodzi tylko o drobne, mechaniczne urazy. W ostatnim czasie praktycznie nie było tygodnia, byśmy nie usłyszeli o poważnych, mięśniowych kontuzjach czy zerwaniu więzadeł, co niemal zawsze równoznaczne jest z końcem sezonu dla piłkarza.

W niedzielę taka katastrofa spotkała obrońcę Realu Madryt Davida Alabę, a miesiąc temu pomocnika Barcelony, Gaviego. Jeszcze wcześniej innych zawodników Realu: Edera Militao i Thibauta Courtoisa. Ale to tylko najgłośniejsze przykłady z Hiszpanii, która i tak nie jest w czubie najbardziej poszkodowanych lig. Tym przewodzi Premier League, która wysłała najwięcej zawodników na zeszłoroczny mundial i to właśnie w nim upatruje się głównej przyczyny zwiększonych problemów zdrowotnych u zawodników.

"W Premier League urazy prześladują kluby niczym zmora. Jak przekazał analityk serwisu 'Premier Injuries' Ben Dinnery, od początku sezonu doszło do niemal dwustu kontuzji. To wzrost o 15 proc. w porównaniu do ostatnich lat. Średnio na klub w tym sezonie przypadało zatem 10 wyłączonych z gry zawodników" - pisał na Sport.pl Kacper Sosnowski.

"Jednym z rekordzistów w tym niechlubnym zestawieniu jest Newcastle United z 14 kontuzjami swych graczy. Statystyki pokazują, że aż dziewięciu zawodników było w poprzednim sezonie wykorzystanym w aż 75 procentach maksymalnego czasu, który mogli spędzić na boisku w samej lidze. To coś niespotykanego" - dodawał w swoim artykule.

Z opublikowanego w listopadzie raportu firmy ubezpieczeniowej Howden dowiedzieliśmy się o potężnych wzrostach urazów po mistrzostwach świata. W porównaniu do miesięcy sprzed mundialu w Katarze liczba kontuzji mięśni łydki wzrosła aż o 200 proc.! 170-proc. wzrost zanotowały kontuzje kostki, a 130-proc. - urazy kolan.

W anonimowej ankiecie opublikowanej w tym samym raporcie 44 proc. piłkarzy przyznało, że czuje się bardziej zmęczone fizycznie w porównaniu do poprzednich sezonów. 23 proc. stwierdziło, że czuje też większe zmęczenie psychiczne. 53 proc. odczuwało większą niż kiedykolwiek podatność na kontuzje.

"Piłkarze są eksploatowani do granic możliwości"

To liczby szokujące, ale niewiele wskazuje na to, by mimo apeli zawodników i trenerów, coś w tej kwestii miało się zmienić. Jeszcze w 2020 r. prezydent FIFA Gianni Infantino mówił, że wie o problemie i nie traktuje go jak "science fiction". Zapewniał, że postara się o mniejszą liczbę meczów, by chronić zdrowie zawodników.

Co dostaliśmy w rzeczywistości? Rozszerzone klubowe mistrzostwa świata. Rozszerzony od 2026 r. mundial drużyn narodowych. Nowy, rozszerzony format Ligi Mistrzów. Więcej meczów międzypaństwowych. W wypakowany po brzegi terminarz trudno dzisiaj wsadzić szpilkę, a mimo to władze największych federacji podejmują kolejne próby.

- Piłkarze są eksploatowani do granic możliwości. Dziś często są bardziej atletami niż artystami, ale to nic nie daje. Nawet przy ekstremalnie rozwiniętej technologii, która dba o ich zdrowie. Zawodnicy nie mają kiedy odpocząć. Ich kariery będą stawały się coraz krótsze. Niedługo nikt nie będzie grał na wysokim poziomie po trzydiestce - mówi były szef działu naukowego Premier League, Callum Walsh.

- Stawy kolan, bioder, kostek są potężnie eksploatowane. Do tego dochodzi ryzyko urazów tkanek miękkich i zmęczenia psychicznego. Tak po prostu się dłużej nie da - dodaje. - Jakikolwiek wyraz troski o zdrowie piłkarzy to tylko pozory - twierdzi dyrektor wykonawczy stowarzyszenia zawodowych zawodników Maheta Molango.

Z Molango trudno się nie zgodzić. Zwłaszcza gdy spojrzymy na przekaz płynący z FIFA. - Piłkarze mają dziś nieporównywalnie lepiej niż 20 lat temu. Zapobieganie kontuzjom, regeneracja, postęp technologii medycznej i dietetyka bardzo się rozwinęły - powiedział pracujący dla federacji były trener Arsenalu Arsene Wenger.

- Piłkarzom pomógł też VAR. Dzisiaj wiesz, że nie możesz popełnić brutalnego faulu, bo wylecisz z boiska. Zawodnicy mają dziś dużo lepszą opiekę niż kilkanaście lat temu, dlatego mogą też grać więcej niż kiedyś - dodał.

Zyski ponad zdrowiem zawodników

Za piłkarzami nie stają władze światowej federacji, ale nie bronią też ich własne kluby. Wszystko z powodu pogoni za pieniądzem. Rozszerzone formaty nowej Ligi Mistrzów czy klubowych mistrzostw świata to nie tylko dodatkowe mecze, ale i większy zysk. A w dobie inflacji i rekordowych wydatków na transfery kluby nie mogą tego tak po prostu odpuścić.

To samo wiąże się z przedsezonowymi tournee, które kluby najczęściej spędzają w USA, Chinach oraz Japonii. Część klubów zdecydowała się nawet na mecze w Australii. To problem, który kilka dni temu poruszył Guardiola, ale i on wydaje się nierozwiązywalny.

Oczywiście również z powodu pieniędzy. W raporcie finansowym z 2021 roku Manchester United poinformował o spadku przychodów komercyjnych w wysokości aż 50 mln funtów. Wszystko przez to, że z powodu pandemii koronawirusa klub nie mógł jechać latem do USA lub Azji.

Kluby dbają o zagranicznych kibiców, dlatego Premier League latem rozegrała wewnętrzny turniej w Stanach Zjednoczonych, a niedawno na poważnie zastanawiała się nad przeniesieniem tam pojedynczych meczów ligowych - tak, jak Superpuchar Hiszpanii przeniesiono do Arabii Saudyjskiej. Trudno się temu dziwić, skoro w 2022 r. średnia frekwencja na sparingach klubów Premier League w USA wyniosła blisko 50 tys. To rynek, którego nie można odpuścić.

Kluby liczą pieniądze, zwiększają zyski, przez co zdrowie piłkarzy schodzi na dalszy plan. A już dawno udowodniono, że krótkie urlopy oraz częste zmiany stref czasowych bardzo niekorzystnie wpływają na ich zdrowie, zwiększając podatność na kontuzje.

Oczywiste jest też to, że roztrenowane organizmy nie mogą od razu wejść na wysoki poziom intensywności zajęć. To samo tyczy się piłkarzy, którzy trafiają do topowych lig z niego słabszych rozgrywek. Ale to nikogo dziś nie interesuje. Zawodnicy mają jak najszybciej dojść do najwyższej formy i zachwycać nie tylko w meczach o trofea, ale i na amerykańsko-azjatyckich tournee. Inna opcja nie jest dziś akceptowalna.

Pytanie tylko, kiedy sami piłkarze powiedzą: "dość". I czy ktoś ich posłucha.