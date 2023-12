Nagranie Neymara obiegło świat. Aż się wierzyć nie chce. Dramat [WIDEO]

Latem tego roku Neymar przeniósł się z PSG do Al-Hilal. Brazylijczyk rozegrał w nowym klubie jedynie pięć meczów, ponieważ w październiku podczas meczu Brazylii z Urugwajem w eliminacjach mistrzostw świata doznał poważnej kontuzji. Okazało się, że zerwał więzadło krzyżowe przednie i uszkodził łąkotkę w lewym kolanie.

Tak Neymar przechodzi rehabilitację. Krzyk i płacz

Niedługo później napastnik przeszedł operację. Gazeta "Globo" przekazała, że zakończyła się pomyślnie, ale zawodnik będzie pauzował przez około 10 miesięcy. Obecnie Neymar przechodzi proces rehabilitacji. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z jednej z terapii. Brazylijczyk bardzo cierpi podczas poruszania nogą, a w tle słychać jego krzyki oraz płacz.

Neymar niedawno otrzymał kolejne złe wieści. Z powodu kontuzji zabraknie go na zbliżającym się Copa America, które odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2024 roku. - Jest za wcześnie, nie ma sensu pomijać kroków w celu odzyskania sił. Oczekujemy, że będzie gotowy do gry w sierpniu 2024, na start europejskiego kalendarza piłkarskiego - powiedział cytowany przez Radio 98 doktor Lasmar, lekarz reprezentacji Brazylii.

Ciągłe problemy Neymara

To nie pierwsza poważna kontuzja Neymara w karierze. Na początku tego roku doznał urazu kostki i musiał pauzować przez pięć miesięcy. Podobne problemy zdrowotne miał także w 2021 roku, kiedy to nie mógł grać przez ponad dwa miesiące. Mimo licznych kontuzji napastnik jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Brazylii. Do tej zdobył 79 bramek w 128 meczach. Obecnie przebija o dwa gole legendarnego Pele.

Pomimo straty Neymara Al-Hilal świetnie sobie radzi w saudyjskiej lidze. Po 17 kolejkach jest liderem tabeli z dorobkiem 47 punktów. Nad drugim Al-Nassr ma 10 punktów przewagi.