Bukayo Saka naprawdę to zrobił. Wielki gest kolegi Jakuba Kiwiora

Na początku września w Maroku miała miejsce ogromna katastrofa. Według amerykańskiej służby geologicznej było to najbardziej tragiczne trzęsienie ziemi w tym kraju od 1960 roku. Wtedy życie straciło ponad 12 tysięcy osób. Podczas wrześniowego kataklizmu zginęło ponad dwa tysiące ludzi. Wstrząsy spowodowały zawalenie budynków. Konieczna była także ewakuacja wielu ludzi w sześciu prowincjach.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Wiele organizacji i przedsiębiorstw po tej tragedii zaoferowało pomoc osobom, które ucierpiały w trzęsieniu ziemi. Jednym z nich, według informacji hiszpańskiej telewizji RTVE, był Pestana CR7 Marrakech, hotel należący do portugalskiego napastnika Al-Nassr - Cristiano Ronaldo.

Piękny gest Bukayo Saki

Teraz media donoszą o kolejnym piłkarzu, który włączył się w akcję humanitarną w Maroku. Chodzi o Bukayo Sakę. Według ustaleń "The Sun", gwiazdor Arsenalu przekazał 50 kontenerów z łazienką, kuchnią i miejscem do spania dla mieszkańców wioski w regionie Taroudant. Kontenery będą nowym domem dla 255 osób.

- Byłem zszokowany, kiedy dowiedziałem się o trzęsieniu ziemi w Maroku. Od razu chciałem pomóc poszkodowanym. Po chwili zaczęliśmy zastanawiać się, co możemy zrobić, aby wesprzeć wysiedlone rodziny. Doszliśmy do wniosku, że kontenery mieszkalne będą najlepszym rozwiązaniem, żeby zapewnić im dach nad głową - mówił Saka, cytowany przez "The Sun".

- 84 rodziny z 89 dziećmi mieszkają w tych kontenerach. W sytuacjach, w których ludzie walczą o przetrwanie, tracąc dach nad głową lub bliskich, stajesz się jeszcze bardziej świadomy tego, w jak uprzywilejowanej sytuacji znajdujesz się - dodał.

To nie pierwszy raz, kiedy reprezentant Anglii wykazał się ogromnym sercem. W zeszłym roku Saka sfinansował 120 operacji dzieci w Nigerii, a na początku tego roku wsparł budynki dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji.