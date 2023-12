Sceny. Prezes kazał zejść piłkarzom z boiska. Niebywałe [WIDEO]

Osiem dni temu cały piłkarski świat był wstrząśnięty wydarzeniami, które miały miejsce w lidze tureckiej. Po zakończeniu meczu Ankaragucu z Rizesporem (1:1) na boisko nagle wbiegł prezydent Ankaragucu Faruk Koca, po czym wraz ze swoim ochroniarzem pobił sędziego spotkania, którym był Halil Umut Meler. Arbiter leżał na murawie, a napastnicy zadawali kolejne ciosy. Poturbowany trafił do szpitala, a sprawą zajął się sam prezydent Turcji. Po tym niedorzecznym incydencie tureccy sędziowie rozpoczęli protest.

Kolejne sceny w Turcji. Piłkarze zeszli z boiska w środku meczu

Sprzeciw tamtejszych arbitrów potrwał nieco ponad tydzień, a we wtorek 19 grudnia rozgrywki zostały wznowione. W dwóch pierwszych spotkaniach 17. kolejki starcia przebiegły spokojnie. W jednym z nich dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Krzysztof Piątek. Na godz. 18:00 zaplanowano mecz pomiędzy Istanbulsporem a Trabzonsporem, który zagrał na wyjeździe.

Pierwszego gola już w 11. minucie zdobył Egipcjanin Trezeguet, czyli pomocnik drużyny gości. 29-latek dopadł do bezpańskiej piłki, którą odbił bramkarz gospodarzy, po czym z bliskiej odległości wpakował ją do pustej bramki. Piłkarze Istanbulsporu odpowiedzieli jeszcze w pierwszej połowie. Na sześć minut przed gwizdkiem sygnalizującym zejście na przerwę do wyrównania doprowadził Muammer Sarikaya. Starcie było dosyć wyrównane, jednak to Trabzonspor przeważał w posiadaniu piłki i w kreowaniu okazji.

Na początku drugiej połowy żadna z ekip nie potrafiła znaleźć sposobu na strzelenie gola. W 68. minucie bliscy tej sztuki byli gospodarze. Tuż przed polem karnym z piłką przy nodze szalał Florian Loshaj, który wykonał kilka efektywnych dryblingów, a następnie na linii szesnastki zderzył się z rosłym obrońcą Trabzonsporu. Na trybunach błyskawicznie uniosły się gwizdy kibiców gospodarzy, którzy domagali się odgwizdania faulu na zawodniku Istanbulsporu. Sędzia jednak nie dopatrzył się przewinienia, a goście mogli ruszyć z kontratakiem. Kontratakiem, który przyniósł im bramkę. Precyzyjnym dośrodkowaniem popisał się Edin Visca, a akcję strzałem z głowy sfinalizował Paul Onuachu. Trabzonspor wyszedł na prowadzenie 2:1.

W tym momencie prezes Istanbulsporu nie wytrzymał. Po tym, jak po interwencji VAR-u sędzia pomimo wcześniejszego, rzekomego faulu uznał bramkę dla gości, szef klubu kazał zejść swoim piłkarzom z murawy. Ci nie mieli wyjścia, choć nawet na kolanach prosili prezesa, aby dokończyć spotkanie. Tak się jednak nie stało. Na kilkadziesiąt minut przed zakończeniem meczu zawodnicy gospodarzy opuścili boisko, po czym na stadionie zapanował chaos.

Finalnie spotkanie nie zostało dokończone i nie wiadomo, w jaki sposób zostanie potraktowane przez tamtejszą ligę. Mimo to nawet w przypadku zwycięstwa Istanbulspor zajmowałby ostanie miejsce w tabeli. Przed wtorkowym meczem klub uzbierał zaledwie osiem punktów, a do wyjścia ze strefy spadkowej brakuje mu sześciu oczek.