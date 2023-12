Gwiazda Realu przekazała fatalne wieści. Ziścił się czarny scenariusz

Thibaut Courtois na początku sierpnia doznał bardzo poważnej kontuzji - zerwał więzadło krzyżowe. Z tego powodu musiał przejść operację, która wykluczyła go z gry na długie miesiące. W tym sezonie nie zagrał jeszcze meczu. Jednak jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w maju powinien wrócić do gry.

Courtois nie zagra na Euro 2024. Jednocześnie zapewnia - "Wszystko idzie zgodnie z planem"

To oznacza, że przed końcem sezonu mógłby rozegrać jeszcze kilka spotkań - zakładając oczywiście, że od razu odzyskałby miejsce w bramce. W rozmowie z belgijskim portalem sporza.be zapewnia, że rekonwalescencja przebiega doskonale, co też daje nadzieję na szybszy powrót do gry. - Wszystko idzie zgodnie z planem, a nawet trochę lepiej niż się spodziewałem. Od operacji nie miałem żadnych problemów - powiedział.

W Realu Madryt nie chcą się spieszyć. W końcu dla klubu najważniejsze jest, żeby za chwilę nie doszło do kolejnego równie poważnego urazu. Courtois zapewnia, że rozumie taką postawę.

- W klubie stwierdzili jasno, że chcą, żebym wyzdrowiał na 100 procent i nie wrócił zbyt szybko do gry. Nie chcę zdradzić ich zaufania. Nawet jeżeli nie zagram w tym sezonie już żadnego meczu, to wszystko będzie w porządku - przyznał Belg.

Uważa przy tym, że nawet jeśli wróci do gry, to na mistrzostwa Europy nie pojedzie. - Z powodu kontuzji nie wybiorę się na mistrzostwa Europy. Najpierw muszę całkowicie wrócić do zdrowia i obecnie lepiej nie nastawiać się na konkretną datę. Jak będę miał szczęście, to kolejny mecz zagram w maju, ale to za mało, żeby być w 100 procentach gotowym na wielki turniej. Myślę, że lepiej od razu jasno postawić sprawę. Nie będę stał w bramce, grając na 80 procent swoich możliwości, gdy mamy innych dobrych bramkarzy. Odkładam honor na bok i w czerwcu będę jedynie kibicem. Oby udało nam się zdobyć tytuł - wyraził nadzieję.

A może nie kontuzja? Courtois wprost mówi o konflikcie z selekcjonerem

W czerwcu Courtois dokonał szokującego ruchu - opuścił zgrupowanie reprezentacji Belgii przed meczem z Estonią. W rozmowie przyznał, że nie powinien tego robić, ale miał już "trochę tego wszystkiego dość" i otwarcie mówi o konflikcie z selekcjonerem Domenico Tedesco. Zdradził, że miał żal o to jak go potraktował po meczu z Austrią (102. mecz Courtoisa w reprezentacji Belgii).

- Wiesz, tutaj w Madrycie czuję szacunek ze strony każdego w klubie. Nie odczuwam czegoś podobnego w reprezentacji. W sobotę, kilka godzin przed meczem Tedesco wezwał Lukaku i mnie. Gdy powiedział, że Romelu będzie kapitanem w meczu z Austrią, a ja przeciwko Estonii, to coś we mnie pękło. To już nie działało. Nie czułem się doceniany przez federację i trenera, co spowodowało, że wewnątrz mnie coś wybuchło - przyznał. Ale zapewnia, że nie myśli o zakończeniu kariery reprezentacyjnej i jest gotów na rozmowę z selekcjonerem. - Nie mam problemu, żebyśmy rozwiązali to jak dorośli. Ale jak możemy dojść do porozumienia po tak poważnym nadszarpnięciu zaufania? Zobaczymy, co przyniesie przyszłość - zakończył.

Belgia trafiła na mistrzostwach Europy do grupy E. Jej rywalami będą Słowacja, Rumunia oraz zwycięzca ścieżki B w barażach, czyli ktoś z grona Izrael, Islandia, Bośnia i Hercegowina, Ukraina. Belgowie są zdecydowanymi faworytami do dalszego awansu. Kto w takim razie będzie bronił ich bramki na tym turnieju? Do tej pory Thibauta Courtoisa zastępowali Matz Sels i Koen Casteels. Od czasu jego kontuzji obaj zagrali po trzy mecze w narodowych barwach.