Skorża kontra Guardiola. Polak powiedział, co myśli o hiszpańskim trenerze

Dobiega końca przygoda Macieja Skorży z japońskim Urawa Red Diamonds. Polski trener pracuje z tym zespołem od listopada 2022 roku. W maju doprowadził Japończyków do triumfu w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Teraz na pożegnanie może zagrać w finale Klubowych Mistrzostw Świata. Aby tak się stało, jego zespół musi pokonać w półfinale Manchester City.

Maciej Skorża przed półfinałem z Manchesterem City komplementował Pepa Guardiolę

Przed rozpoczęciem rywalizacji z mistrzami Anglii Maciej Skorża spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Wyjawił, że będzie to dla niego bardzo emocjonalny mecz. - Ten turniej będzie moim ostatnim w roli trenera Urawa Red Diamond. To jest bardzo wyjątkowy czas. Wszystko się zmieniło przez ostatni rok. Marzę o dotarciu do finału i zdobyciu trofeum - wyjawił.

51-latek podkreślił, że będzie to także wyjątkowe starcie dla jego piłkarzy. - Szansa zagrania z Manchesterem City w oficjalnym meczu to świetna okazja dla zawodników grających w Japonii. Myślę, że to jest cenne, a dla niektórych zdarza się tylko raz w życiu - ocenił.

Skorża przyznał też, że 15 lat temu poznał Pepa Guardiolę i do dziś darzy go wielkim szacunkiem. Przypomniał też nieco zapomniany już fakt, że Hiszpan zaczynał pełną sukcesów kadencję w Barcelonie od pojedynków z Wisłą Kraków w eliminacjach Ligi Mistrzów. Wówczas na ławce krakowskiego klubu zasiadał właśnie Skorża. Wisła wygrała u siebie 1:0, ale przegrała w rewanżu 0:4 i odpadła.

- Poznałem trenera Guardiolę 15 lat temu, kiedy rozgrywał pierwszy sezon w Barcelonie. Od tego czasu zawsze darzyłem wielkim szacunkiem to, co zrobił. Uważam, że jest najlepszym trenerem na świecie. To dla mnie świetna okazja, aby zagrać przeciwko Manchesterowi City. Szczerze mówiąc, nie można porównywać meczów sprzed 15 lat z tym wtorkowym. Tło i sam turniej są zupełnie inne. Zupełnie inna będzie także taktyka. Będą momenty, kiedy będzie nam ciężko na boisku. Nie wiem, jaki będzie wynik, ale myślę, że to będzie dobre spotkanie. Po raz kolejny najważniejsze jest, aby zawsze zachować ducha zespołu. Czuję to - skomentował.

Początek spotkania między zespołem Macieja Skorży a Manchesterem City we wtorek 19 grudnia o 19:00.