Guardiola wprost mówi, co mu się nie podoba. "Mam wielki problem z tym"

Od 15 czerwca do 13 lipca w USA odbędą się klubowe mistrzostwa świata w nowym formacie. Rozgrywki te odbędą się zamiast Pucharu Konfederacji, który rozgrywany był zawsze rok przed mundialem drużyn narodowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów

W nowych rozgrywkach klubowych udział wezmą 32 drużyny, w tym aż 12 z Europy. Wiadomo już, że latem 2025 roku w turnieju w USA wystartuje Chelsea (triumfator Ligi Mistrzów z 2021 roku), Real Madryt (2022) i Manchester City (2023). Ranking UEFA zapewni awans Bayernowi Monachium, PSG, Interowi Mediolan, Porto i Benfice. W ten sposób Europie pozostaną trzy miejsca.

Nowemu formatowi sprzeciwił się pomocnik Manchesteru City - Bernardo Silva - który wraz z kolegami obecnie przebywa w Arabii Saudyjskiej, gdzie weźmie udział w obecnie obowiązującym mundialu klubów. Zdaniem Portugalczyka obecny kalendarz piłkarski jest wypełniony do granic możliwości i nie ma w nim miejsca na kolejne rozgrywki.

- Nikt się z nami nie konsultował, po prostu musimy wykonywać naszą robotę. Prawda jest jednak taka, że liczba meczów, jaką musimy teraz rozegrać w pojedynczym sezonie, jest absolutnie szalona. To bardzo zwiększa ryzyko kontuzji - powiedział Silva.

- To niedobre nie tylko dla piłkarzy, ale i dla ludzi, którzy kochają ten sport. Przy takiej liczbie meczów te spotkania w końcu stracą energię i intensywność. Liczba meczów i napięty terminarz powodują, że nie jesteśmy w stanie utrzymać odpowiedniej formy przez cały sezon - dodał.

"Nie mamy Świąt Bożego Narodzenia, nie mamy prawdziwych wakacji"

- Nie będę kłamał, czasami czuję się bardzo zmęczony. Gramy co trzy dni, nie mamy czasu na odpoczynek. Nie mamy Świąt Bożego Narodzenia, nie mamy prawdziwych wakacji. To cena, jaką płacimy za spełnianie marzeń, jakim była gra na najwyższym poziomie w topowym klubie - zakończył Silva.

Zdanie piłkarza podzielił trener Manchesteru City - Pep Guardiola. - FIFA podjęła decyzję, a kluby się z nią zgodziły. Jestem częścią klubu, więc nie narzekam. Nie mam nic przeciwko nowym rozgrywkom. Mam jednak wielki problem z tym, że zawodnicy nie mają, kiedy odpocząć. Na to zawsze będę narzekał - powiedział Katalończyk.

- Mnie nie robi różnicy, czy gramy co trzy, sześć, czy siedem dni. Ale ekstremalnie trudną rzeczą jest wyjazd do Azji czy USA na tournee zaledwie trzy tygodnie po zakończeniu sezonu. To naprawdę powinno się zmienić. To trudne i dla mnie, i dla moich zawodników - dodał Guardiola.