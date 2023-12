Pepe jest niewiarygodny. Znów to zrobił [WIDEO]

Pepe, 40-letni środkowy obrońca FC Porto, nieraz chamsko i agresywnie zachowywał się na boisku, przez co sędziowie wielokrotnie wyrzucali go z boiska. Tak też było w poniedziałkowym hicie ligi portugalskiej przeciwko Sportingowi, kiedy Pepe znokautował rywala, przez co na jego twarzy pojawiła się krew. Były zawodnik Realu Madryt nie zostawił sędziemu wyboru, osłabiając swój zespół w kluczowym momencie.

