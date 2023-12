Mesut Oezil odpowiedział Leonardo DiCaprio. I to jak

Mesut Oezil karierę piłkarską rozpoczął w młodzieżowych zespołach Westfalii 04 Gelsenkirchen. W styczniu 2005 roku trafił do Schalke 04. W barwach tego klubu zadebiutował rok później. Po niespełna dwóch latach trafił do Werdemu Brema, z którym zdobył wicemistrzostwo Bundesligi i Puchar Niemiec. Grał też w Realu Madryt, Arsenalu, Fenerbahce oraz Basaksehirze. Na Wyspach Brytyjskich oraz Półwyspie Iberyjskim imponował kreatywnością i precyzją zagrań. W ostatnich latach mocno spuścił z tonu, aż w końcu w marcu zakończył karierę.

"Po głębokich przemyśleniach ogłaszam natychmiastowe odejście na emeryturę. Miałem zaszczyt być zawodowym piłkarzem przez prawie 17 lat i jestem niesamowicie wdzięczny za tę szansę. Ale w ostatnich tygodniach i miesiącach, kiedy doznałem również kontuzji, stało się coraz bardziej jasne, że nadszedł czas, aby opuścić wielką scenę futbolu" - przekazał w komunikacie za pośrednictwem Instagrama.

Mesut Oezil wbił szpilkę Leonardo DiCaprio

Teraz ponownie Oezil dał znać o sobie z powodu odpowiedzi na słowa amerykańskiego aktora, Leonardo DiCaprio. Kilka dni temu zdobywca Oscara pojawił się wydarzeniu w londyńskim Leicester Square, gdzie został zapytany o piłkę nożną. Aktor przyznał, że nie interesuje się futbolem nic nie wie o tej dyscyplinie sportu. Na co dziennikarz zasugerował, że najlepsi piłkarze to sportowcy bardziej znani niż czołowi gracze NBA. DiCaprio na słowa dziennikarza zareagował w zabawny sposób: "Kim jest Arsenal?" - zapytał ironicznie.

Wypowiedź aktora odbiła się szerokim echem w mediach zagranicznych i dotarła do Mesuta Oezila, który za pośrednictwem X odpowiedział Amerykaninowi. "Arsenal ma ponad 25 lat, więc dlaczego on miałby wiedzieć?" - napisał Oezil, nawiązując do relacji DiCaprio z kobietami. Jakiś czas temu, media informowały, że DiCaprio nie spotyka się z kobietami, które ukończyły 25 lat.

W sumie Mesut Ozil rozegrał w barwach Arsenalu 254 spotkania, w których strzelił 44 bramki i zanotował 77 asyst. W tym czasie zdobył cztery Puchary Anglii i dwie Tarcze Wspólnoty.