Messi podszedł do Marciniaka i powiedział: "Spodziewaliśmy się". Za chwilę Giroud

Równo rok temu rozegrany został jeden z najlepszych, a może i najlepszy finał mistrzostw świata w historii. Po pierwszej połowie Argentyna prowadziła 2:0, żeby po 90 minutach było 2:2. W dogrywce po golu zdobyła każda drużyna. W całym meczu hat-trick ustrzelił Kylian Mbappe, a dublet Leo Messi. Zwycięzcę wyłoniły rzuty karne, w których Argentyna okazała się lepsza od Francji. A całe to widowisko w finale mundialu w Katarze sędziował Szymon Marciniak, który w kolejnych miesiącach był arbitrem m.in. finału Ligi Mistrzów między Manchesterem City a Interem Mediolan (1:0).

- Tak naprawdę to była chyba najfajniejsza chwila na mistrzostwach świata! - powiedział Marciniak w rozmowie z TVP Sport o momencie, gdy dowiedział się, że będzie głównym arbitrem finału zawodów w Katarze. - Był to naprawdę jeden z takich momentów, które w sędziowaniu zapamiętam najbardziej. I była to jedna z najbardziej wrażliwych chwil. Co u mnie raczej nie jest to jakoś zbyt częste, a ten moment wywołał wzruszenie, emocje - dodał.

Szymon Marciniak o słowach Leo Messiego i Olivera Giroud. "Masz z dwóch stron kredyt zaufania"

Marciniak opowiadał, że było wiele emocji i pierwsze godziny po ogłoszeniu, kto będzie sędziował finał, skupiły się wokół gratulacji i telefonów. Potem każdy z polskiego zespołu sędziowskiego relaksował się na swój sposób, żeby jak najlepiej przygotować się do meczu. - To wszystko i całe przygotowanie do tego finału, właśnie przez te ostatnie 48 godzin, było tak dobrze zaplanowane, że wszystko się ułożyło. Nie było żadnych urazów, mikrourazów, a różnie to bywa w sędziowaniu. [...] Byliśmy gotowi - zaznaczył.

- Samo to, że kiedy stoisz w tunelu. Gdy widzisz się z zespołami, podchodzi do ciebie Messi i mówi: spodziewaliśmy się, że to ty musisz być w finale. Tak samo podszedł Giroud i też mówi: kurde, cieszymy się, że to ty sędziujesz finał. Masz z dwóch stron duży kredyt zaufania, czujesz to. Po prostu jedyne, co myślisz, to jest to, co powiedziałem do moich chłopaków: "Panowie, tylko tego nie spierdzielmy". Tak naprawdę tylko to przychodziło mi do głowy - zdradził Marciniak.

Polski arbiter znany jest z tego, że nie ustępuje i potrafi krzyknąć na zawodników. W rozmowie przywołał jedną z takich sytuacji między nim a Rodrigo de Paulem. - Czasami się śmieję, że robią ze mnie troszkę zamordystę albo takiego gościa, który krzyczy na boisku, a jest zupełnie inaczej. Trzy czwarte rzeczy na boisku z piłkarzami omawiam bardzo spokojnie, w miły sposób, sympatycznie, czasami pożartuję. A są momenty, kiedy sędzia musi przejąć kontrolę i musi sprawić, żeby zawodnik zrozumiał - wyjaśniał.

Kylian Mbappe zapamiętał gest Szymona Marciniaka

Marciniak zdradził także, że chwilę po zakończonym finale rozmawiał z Kylianem Mbappe. - Oczywiście nie powiem, co mówiliśmy, ale mogę powiedzieć, że mnie zaskoczył. Kiedy trzymaliśmy się za ręce, położył głowę na moją klatkę piersiową i powiedział mi też dwa słowa. Widziałem, że to był ciężki moment dla niego. [...] Wziąłem go i przytuliłem. [...] Teraz, kiedy spotkaliśmy się w Paryżu w tunelu przed meczem [z Newcastle – dopisek autora], podszedł do mnie. To było bardzo miłe. Powiedział, że obejrzeli później finał i to był świetnie sędziowany mecz - skwitował.

- Co zmienił finał mundialu w moim życiu? Zmienił bardzo dużo, to bez wątpienia, jeżeli chodzi o popularność. Nie lubię tego słowa, bo sędzia powinien być zawsze w cieniu. Ale dziś, wiadomo, jest trochę inaczej. Jesteśmy bardzo rozpoznawalni. Wszędzie zapraszani. To jest bardzo miłe - powiedział. Jednocześnie dodał, że według jego bliskich pozostał "tym samym Szymonem, co wcześniej".