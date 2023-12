Kibice kpią z napastnika po tym, co zrobił [WIDEO]

W miniony weekend została rozegrana 16. kolejka Eredivisie. W niedzielę Ajax Amsterdam podejmował na własnym boisku PEC Zwolle. Drużyna ze stolicy Holandii przystępowała do tego meczu w dobrym nastroju, bowiem w czwartek pokonała AEK Ateny (3:1) w ostatnim meczu w Lidze Europy. Dzięki temu zwycięstwu zajęła trzecie miejsce w grupie i wiosną będzie kontynuowała swoją europejską przygodę w Lidze Konferencji Europy.

W niedzielnym meczu na ławce trenerskiej Ajaxu zabrakło pierwszego szkoleniowca Johna Van’t Schipa z powodu ślubu jego syna. Obowiązki 59-letniego szkoleniowca przejął jego asystent - Michael Valkanis. Spotkanie rozpoczęło się po myśli Ajaxu, którzy w 35. minucie objęli prowadzenia za sprawą trafienie Briana Brobbeya. W drugiej połowie na listę strzelców ponownie wpisał się Brobbey, który podwyższył prowadzenie na 2:0. Wydawało się, że gospodarze mają mecz pod kontrolą. Tymczasem w kolejnych minutach otrzymali dwa ciosy i ostatecznie musieli zadowolić się podziałem punktów. Dublet Niemca Lennarta Thy zapewnił gościom jedno "oczko".

Fatalne pudło napastnika Ajaxu Amsterdam w meczu z Zwolle

Wynik z pewnością mógł być inny, gdyby nie spektakularne pudło Stevena Berghuisa w 77. minucie. Wówczas 23-letni napastnik otrzymał kapitalne prostopadłe podanie od jednego z kolegów, które minęło całą linię defensywną Zwolle. W momencie próby przyjęcia futbolówki ta prześlizgnęła się pod jego lewą stopą i mocno oddaliła się od światła bramki. W konsekwencji Holender zmarnował ogromną szansę na podwyższenie wyniku spotkania na 3:1. Reakcja Berghuisa po tym pudle mówiła sama za siebie.

W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać dogodną sytuację holenderskiego piłkarza. Jak dotąd, uzbierał on ponad 1,5 milionów wyświetleń. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy fanów. "Jeden z najgorszych pudeł, jakie kiedykolwiek widziałem", "kandydat na pudło sezonu", "nie mogę na to patrzeć", "nawet dwuletnie dziecko skutecznie wykończyłoby tę akcję", "po co w ogóle przyjmował tę piłkę?", "jak tego nie trafił?" - czytamy w komentarzach.

Po tym meczu Ajax zajmuje piąte miejsce w holenderskiej ekstraklasie z dorobkiem 25 punktów, a Zwolle plasuje się na 11. pozycji i ma 18 punktów na koncie.

W tym sezonie Steven Berghuis strzelił dwa gole i zanotował osiem asyst w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach.