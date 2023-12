Michał Probierz pożegnał Janusza Filipiaka. Wymowny wpis

Informacja o śmierci Janusza Filipiaka pojawiła się w niedzielę wieczorem. Ostatnie tygodnie życia spędził w jednym z krakowskich szpitali, do którego trafił pod koniec września. Doszło do zatrzymania akcji serca, Filipiak był reanimowany, do tego lekarze stwierdzili udar. Niestety, nie udało się przywrócić go do zdrowia.

Probierz pożegnał Filipiaka

Dla Michała Probierza Janusz Filipiak był ważną osobą w karierze trenerskiej ze względu na lata bliskiej współpracy. Obecny selekcjoner reprezentacji Polski był trenerem "Pasów" w latach 2017-2021. W tym czasie wygrał Puchar i Superpuchar Polski, dwa razy walczył o miejsce w Lidze Europy. Od stycznia 2019 r. do listopada 2021 r., czyli do końca kadencji trenerskiej, łączył pracę trenera z posadą wiceprezesa Cracovii.

To za czasów Probierza krakowianie odnosili największe sukcesy, odkąd w 2004 r. udziały zdobył Filipiak. Dziś jego firma, Comarch, jest niemalże wyłącznym właścicielem Cracovii. Ma wykupione 99,75 proc. akcji.

Selekcjoner polskiej kadry postanowił pożegnać zmarłego prezesa i właściciela "Pasów" w mediach społecznościowych, publikując krótki wpis z czarno-białym zdjęciem.

"Żegnaj Profesorze. Dziękuję za wszystko" - napisał Probierz na Twitterze.

Janusz Filipiak zmarł w wieku 71 lat. Został pożegnany przez wiele osób ze świata polskiej piłki nożnej, biznesu i technologii. Kondolencje złożył m.in. Zbigniew Boniek, stwierdzając, że nikt tak nie kochał Cracovii jak Filipiak. Wyrazy współczucia dla Cracovii i bliskich Filpiaka płynęły też ze strony PKO Ekstraklasy i innych polskich klubów, a także krakowskich dziennikarzy.