Kosowski naraził się kibicom Legii. Znowu to powiedział

W czwartek 14 grudnia Legia Warszawa zakończyła rywalizację w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W ostatnim meczu stołeczny klub pokonał przez własną publicznością AZ Alkmaar 2:0. Zwycięstwo dało drużynie Kosty Runjaicia drugie miejsce w grupie za Aston Villą i awans do 1/16 finału rozgrywek.

Po meczu z AZ występ Legii skomentował Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN docenił osiągnięcie drużyny i pochwalił Josue. "Brawo Legia. To nie była łatwa grupa. Wczorajsze asysty kapitana świetne" - napisał na X.

Kamil Kosowski ponownie umniejszył rangę Ligi Konferencji Europy. "Puchar Biedronki"

Zupełnie inne zdanie na ten temat ma były piłkarz Wisły Kraków, Kamil Kosowski. Kiedy wszyscy w zeszłym roku emocjonowali się dokonaniami Lecha Poznań w tych rozgrywkach, on umniejszał rangę tych sukcesów.

Kosowski w najnowszym felietonie dla "Przeglądu Sportowego" ponownie określił te rozgrywki "pucharem Biedronki". - W Lidze Europy są większe pieniądze niż w Lidze Konferencji, którą niezmiennie uważam za ligę pocieszenia. Wiem, co się do mnie przykleiło, niech więc tak zostanie: ligą lub pucharem Biedronki. Na pewno LKE to nie miejsce dla mistrza Polski, a obecnie zespół Runjaicia nie jest murowanym faworytem do tytułu na koniec krajowej kampanii - napisał Kosowski.

Ekspert Canal+ Sport uważa, że w rundzie wiosennej Legia będzie chciała bardziej skupić się na rozgrywkach ligowych niż w pucharach europejskich. - To miły prezent dla kibiców na święta, ale myślę, że klub chętnie by zamienił dwa lub nawet cztery wiosenne spotkania w fazie pucharowej LKE na mistrzostwo Polski. Może tytuł krajowy nie oznacza wielkich pieniędzy, ale jest ogromna szansa, by je uzyskać w przyszłym sezonie - dodał.

W środę 20 grudnia Legia Warszawa zakończy zmagania w rundzie jesiennej. Wtedy drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia zmierzy się w meczu wyjazdowym z Cracovią.