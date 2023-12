Miliarder wyszedł z więzienia i chce ratować klub. Od razu zadzwonił do Polaka

Jacek Góralski latem tego roku rozwiązał kontrakt z niemieckim VfL Bochum i pozostał bez klubu. 21-krotny reprezentant Polski łączony był z kilkoma zespołami z ekstraklasy, ale ostatecznie ku powszechnemu zdumieniu zdecydował się na Wieczystą Kraków. Okazuje się, że niedawno dostał niezłą propozycję, aby po zaledwie pół roku opuścić szeregi trzecioligowca.

Góralski ujawnia. Dostał telefon o miliardera. "Zapytał, czy jest szansa, bym wrócił "

Jak ujawnił "Przegląd Sportowy", o doświadczonym pomocniku pamiętał właściciel Kajrata Ałmaty - Kajrat Boronbajew. Kazachski miliarder w marcu 2022 trafił do więzienia za nadużycia finansowe. Wiadomość ta wywołała w kraju ogromne zamieszanie. Przeciwko wyrokowi protestowało środowisko artystów i sportowców. Ich zdaniem kara dla biznesmena była motywowana politycznie. Boronbajew miał spędzić w więzieniu osiem lat, ale w listopadzie tego roku sąd pozwolił mu wyjść na wolność, zamieniając karę pozbawienia wolności na ograniczenie wolności.

Miliarder ponownie zajął się klubem i już planuje go wzmocnić. Dlatego też wymarzył sobie, by ściągnąć Jacka Góralskiego, który w ekipie Kajrata grał w latach 2020-22, a w 2020 r. przyczynił się do zdobycia mistrzostwa kraju. - Równie wysoko, jak tytuł ceniłem sobie jego zaufanie i życzliwość. Wydaje mi się, że nawiązaliśmy fajny, szczery kontakt. Doceniał moje zaangażowanie - na boisku, w szatni, w klubie - mówił o Boronbajewie Góralski. - Kilka dni temu podczas krótkich wakacji dostałem od niego wiadomość, że wraca do klubu. Umówiliśmy się na telefon. Przedstawił mi plany, a na koniec rozmowy zapytał, czy jest szansa, bym wrócił do Kazachstanu. Podziękowałem za pamięć i propozycję ponownej współpracy, ale oczywiście odmówiłem - zdradził "Przeglądowi Sportowemu".

31-latek jasno zapewnił, że nigdzie nie rusza się z Wieczystej. - W Krakowie moja rodzina czuje się szczęśliwa. Identycznie jak ja w klubie. Mam wielką nadzieję, że latem z Wieczystą będziemy cieszyć się z awansu do drugiej ligi, a jeśli chodzi o warunki do pracy, rozwoju, wszelkie standardy - już dziś jest to z najwyższej półki - przyznał.