Pokazał ostatniego maila od Janusza Filipiaka. Ładny gest

Janusz Filipiak zmarł w niedzielę w wieku 71 lat. Ostatnie tygodnie spędził w szpitalu w Krakowie, do którego trafił pod koniec września. Doszło do niego u zatrzymania akcji serca, był reanimowany. Stwierdzono także udar. Lekarze nie zdołali przywrócić go do zdrowia.

Ostatni mail Filipiaka do prezesa Puszczy

Z pewnością Filipiak był wyjątkową, jedną z barwniejszych postaci polskiej piłki klubowej w XXI w. Przejął część udziałów w Cracovii w 2004 r. Jeszcze za jego życia firma Comarch przejęła niemalże 100 proc. udziałów w "Pasach". Zbigniew Boniek stwierdził, że nikt tak nie kochał Cracovii jak Filipiak.

Zmarły właściciel Cracovii starał się żyć w dobrych relacjach z PZPN-em i prezesami innych klubów grających w ekstraklasie i niższych ligach na szczeblu centralnym. Dobrym przykładem może być tutaj Puszcza Niepołomice. Cracovia pomogła beniaminkowi w potrzebie, gdy ten potrzebował stadionu na swoje mecze w ekstraklasie, bo obiekt w Niepołomicach nie spełniał warunków licencyjnych. "Pasy" udostępniły Puszczy swój obiekt.

Filipiak pisał maile do prezesa Puszczy Marka Bartoszka, podtrzymywały one dobre relacje między Cracovią a beniaminkiem ekstraklasy. Bartoszek postanowił pokazać w sieci ostatniego maila, którego otrzymał od Filipiaka.

Zmarły prezes Cracovii osobiście pogratulował pierwszego zwycięstwa Puszczy w ekstraklasie. Stało się to 7 sierpnia, w meczu ze Stalą Mielec (1:0). To był bardzo miły gest ze strony Janusza Filipiaka.

"Gratuluję wygranej. Bardzo się cieszę. Trzymam za was kciuki. Dziękuję za zaproszenie na mecze" - napisał Filipiak w ostatnim, krótkim mailu do Bartoszka.

"Panie Profesorze bardzo będzie nam Pana brakowało. Niech Pan spoczywa w pokoju…" - dodał prezes Puszczy.