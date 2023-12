Real odjeżdża Barcelonie. Zwycięstwo drogo okupione [WIDEO]

To był koncert w wykonaniu piłkarzy Realu Madryt. To oni nadawali ton przez prawie cały mecz z Villarrealem. "Żółta Łódź Podwodna" miała spore problemy, by dłużej utrzymać się przy piłce. "Królewscy" w pełni zasłużenie wygrali 4:1 i wykorzystal sobotnią wpadkę FC Barcelony. Wskoczyli na pozycję lidera La Ligi, ale muszą jeszcze czekać na odpowiedź Girony, która gra w poniedziałek. Swój dorobek bramkowy w tym sezonie powiększył Jude Bellingham.

