Totalne zaskoczenie. 20-letni polski talent zawiesza karierę

Jakub Malec uznawany był za jeden z wielkich talentów polskiej piłki. Jego potencjał dostrzegł m.in. Marcin Dorna. To właśnie ten selekcjoner regularnie powoływał go do kadry U-15, U-16, a także U-17. Łącznie w biało-czerwonych barwach rozegrał 27 meczów, ale nie udało mu się zdobyć bramki. Gorzej wiodło mu się w klubie. Kilka dni temu podjął radykalną i dość zaskakującą decyzję.

Jakub Malec zdecydował się na ostateczny krok. Zawiesił karierę

Zaledwie 20-letni zawodnik poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zawiesza karierę.

"W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy trzeba podjąć najlepszą decyzję dla swojego dobra. Piękne chwile i wspomnienia pozostaną ze mną do końca życia. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze" - napisał lewy obrońca na InstaStory.

Jak na razie nie wiadomo, co było powodem takiej decyzji. Możliwe, że wpływ na to miały niesatysfakcjonujące wyniki. W tym sezonie zagrał zaledwie w dwóch spotkaniach trzecioligowej Lechii Zielona Góra, a na murawie spędził łącznie 15 minut. W poprzednich rozgrywkach też nie było najlepiej. Na murawie pojawił się tylko 11 razy. To właśnie do tego klubu dołączył latem 2022 roku z Lecha Poznań.

Malcowi wróżono wielką przyszłość. Lech Poznań miał mu pomóc napędzić karierę

W wielkopolskim klubie, a raczej w jego rezerwach, a także młodzieżowych drużynach grał przez niespełna dwa lata. Łącznie wystąpił w 36 meczach, zaliczając dwie asysty. W międzyczasie był wypożyczony do Ruchu Chorzów, ale finalnie wystąpił tylko w 13 spotkaniach tej drużyny. Nie pokazał więc pełni potencjału, o którym wiele się mówiło po jego transferze do Lecha Poznań.

A karierę Malec rozpoczynał w barwach UKP Zielona Góra, a następnie w akademii Zagłębia Lubin. Nie wiadomo, co obecnie będzie robił lewy obrońca. Niewykluczone, że o planach poinformuje w najbliższym czasie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jedno jest pewne. Nie pomoże już Lechii Zielona Góra w awansie do II ligi. Po 18 kolejkach klub zajmuje szóstą lokatę w grupie 3 z dorobkiem 28 punktów. Do lidera, Rekord Bielsko-Biała traci już 14 punktów.