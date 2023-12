A jednak to prawda! Polska gospodarzem wielkiego turnieju. Co za słowa Infantino

Od kiedy Polska bardzo dobrze poradziła sobie z organizacją mistrzostw Europy w 2012 roku, to PZPN wielokrotnie zdobywał zaufanie FIFA i UEFA przy kolejnych turniejach. Od tego czasu w Polsce widzieliśmy m.in. dwa finały Ligi Europy, mistrzostwa świata U-20, czy mistrzostwa Europy U-21.

Zobacz wideo Wielki talent z Serie A chce grać dla kadry Polski. "Będę gotowy"

Polska zorganizuje mistrzostwa świata kobiet U-20. Prezydent FIFA wychwala

A to przecież nie wszystko, bo już w 2024 roku polscy kibice będą mieli okazję zobaczyć mecz Superpucharu Europy w Warszawie, a w 2025 we Wrocławiu odbędzie się finał Ligi Konferencji Europy. Organizacja turniejów wychodzi Polsce zdecydowanie lepiej od gry w nich, a dla PZPN-u jest okazją do podreperowania kulejącego wizerunku - z tym krajowa federacja miała ogromne problemy zwłaszcza w ostatnim roku.

W niedzielę 17 grudnia PZPN poinformował, że Polska otrzymała od FIFA zadanie organizacji mistrzostw świata kobiet U-20 w 2026 roku. Światowa federacja podjęła tę decyzję podczas dzisiejszej rady FIFA w saudyjskiej Dżuddzie.

"Z dumą przyjmujemy fakt, że Polska będzie organizatorem Mistrzostw Świata U-20 kobiet w 2026 roku! To znaczące wydarzenie, nie tylko dla związku, ale i dla rozwoju piłkarstwa kobiecego w naszym kraju" - napisał prezes PZPN Cezary Kulesza w serwisie X.

- Polska to kraj o wspaniałej tradycji piłkarskiej i był gospodarzem pamiętnej edycji Mistrzostw Świata FIFA U-20 w 2019 roku, w której wschodzące gwiazdy, takie jak Erling Haaland, zrobiły ogromne wrażenie. Organizacja Mistrzostw Świata FIFA U-20 w piłce nożnej kobiet w 2026 roku będzie nowym kamieniem milowym w historii polskiego futbolu, który wzmocni kobiecy futbol w kraju i na całym świecie - powiedział prezydent FIFA Gianni Infantino.

Nie jest tajemnicą, że FIFA zależy na rozwoju kobiecego futbolu - w końcu kryją się w nim ogromne pieniądze. Piłka nożna kobiet generuje coraz większe zainteresowanie, ale ostatnio światowa federacja nie miała z tego powodu najlepszej prasy. Po niedawnym finale mistrzostw świata kobiet doszło do skandalu obyczajowego, którego głównym bohaterem był prezes hiszpańskiej federacji. Luis Rubiales pocałował Jenni Hermoso, która wtedy cieszyła się z wygranej w tym turnieju.