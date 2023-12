Tragedia na boisku. Nie żyje 9-latek. Rodzice zataili jego chorobę

Noblejas - to właśnie w tym małym, trzyipółtysięcznym hiszpańskim miasteczku funkcjonuje jedna ze znanych szkółek piłkarskich. W poniedziałek 11 grudnia na jej terenie doszło do dramatycznych wydarzeń, wskutek których śmierć poniósł Walid Bouabidi Rafi, zaledwie dziewięcioletni chłopiec.

Tragedia w Hiszpanii. Nie żyje dziewięcioletni chłopiec. Na jaw wychodzą fakty ws. jego śmierci

Jak poinformował portal surinenglish.com, do incydentu z udziałem nieletniego doszło w trakcie jednego z treningów na stadionie Angel Luengo Garro. Wówczas dziecko niespodziewanie upadło na murawę bez kontaktu z rywalem i straciło przytomność. Natychmiast udzielono mu pierwszej pomocy, która trwała około 45-50 minut, a następnie wezwano karetkę.

Okazało się, że doszło do zatrzymania akcji serca i niewydolności krążeniowo-oddechowej. Finalnie udało mu się przywrócić funkcje życiowe, ale następnego dnia zmarł w jednym z lokalnych szpitali.

Nieco więcej informacji w sprawie przekazali dziennikarze elespanol.com. Okazuje się, że już przed treningiem chłopiec narzekał na zmęczenie, o czym powiedział jednemu z kolegów, a chwilę później upadł na boisko. Radny miasta, Angel Luengo dodał w rozmowie z mediami, że zmarły cierpiał na wrodzoną wadę serca, o czym rodzice rzekomo nie poinformowali drużyny piłkarskiej.

Śmierć Walida Bouabidiego Rafi wzbudziła ogromne poruszenie nie tylko w mieście, ale i w mediach społecznościowych. Pożegnała go m.in. szkółka piłkarska, do której uczęszczał. Złożyła kondolencje oraz zapewniła o wsparciu dla rodziny i przyjaciół zmarłego.

Miasto i lokalna federacja reaguje na śmierć młodego zawodnika

Dodatkowo lokalna federacja piłki nożnej zarządziła "minutę ciszy we wszystkich meczach rozgrywanych w ten weekend, w oficjalnych rozgrywkach regionalnych". Zawieszono też wszystkie treningi i mecze szkółki piłkarskiej, do której uczęszczał zmarły aż do Świąt Bożego Narodzenia.

Na najbliższą środę zaplanowano również uroczystość na boisku, na którym doszło do tragedii. W jej trakcie ma zostać oddany hołd małoletniemu. - Zorganizujemy małe, bardzo proste wydarzenie z udziałem dzieci w wieku szkolnym, ojców i matek, aby okazać solidarność z rodziną zmarłego - mówił Angel Luengo.

Na śmierć młodego zawodnika zareagował też prezydent Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page. "Każda strata powoduje ból, ale strata zaledwie 9-letniego dziecka uprawiającego sport, który był jego pasją, jest tragiczna i trudna. Znalezienie pocieszenia jest w tej sytuacji niemal niemożliwe" - napisał na platformie X.