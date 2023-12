Mourinho był dla niej koszmarem. Wyrzucił ją z klubu. Wiadomo, co teraz robi

Eva Carneiro jest bardzo dobrze znana wieloletnim kibicom Premier League. Piękna lekarka, tuż po ukończeniu studiów magisterskich ze sportu i ćwiczeń na Queen Mary University of London, wkroczyła do świata piłki nożnej. Na początku pracowała w West Hamie United oraz reprezentacji Anglii kobiet. W 2009 roku została zatrudniona w młodzieżowych drużynach Chelsea, a po dwóch latach dołączyła do sztabu medycznego pierwszej drużyny. Wówczas ówczesnym szkoleniowcem klubu z Londynu był Andre Villas-Boas.

Piękna lekarka odeszła z Chelsea po kłótni z Jose Mourinho

Po zwolnieniu Andre Villasa-Boasa portugalska lekarka kontynuowała swoją pracę pod okiem takich trenerów jak Roberto Di Matteo, Rafael Benitez i Jose Mourinho. Jednak współpraca z ostatnim z wymienionych zakończyła się dla niej koszmarem.

Doktor Carneiro z klubu odeszła we wrześniu 2015 roku po "wymuszonym zwolnieniu". Co się kryje pod tym słowem? Kłótnia z Jose Mourinho! W trakcie pierwszego meczu sezonu 2015/16 50-latka wraz z szefem fizjoterapeutów Jonem Fearnem wbiegła na boisko, by udzielić medycznej pomocy Edenowi Hazardowi. Ta decyzja nie spodobała się Mourinho, który twierdził, że Belg wcale nie potrzebował pomocy. Sytuacja miała miejsce w doliczonym czasie gry, a Chelsea remisowała ze Swansea 2:2. Przez to, że medycy pojawili się na boisku, Hazard musiał na chwilę z niego zejść i szukająca zwycięskiej bramki Chelsea grała osłabiona brakiem lidera ofensywy.

- Czy jesteś od strojów, doktorem czy sekretarką, siedząc na ławce, musisz rozumieć grę - w takich słowach Mourinho tłumaczył swoje zachowanie.

Kilka lat temu w wywiadzie dla "L'Equipe" przyznała, że przez niespełna rok nie oglądała meczów piłki nożnej. "Jedynym meczem, który oglądałam w 2016 roku był finał Ligi Mistrzów" - powiedziała, cytowana przez sportbible.com.

Wiemy, czym obecnie zajmuje się doktor Eva Carneiro

Czym się teraz zajmuje? - Jest konsultantem medycznym w Sports Medical Group w Londynie. Ponadto, w zeszłym roku pracowała w szpitalu Ortopedii i Medycyny Sportowej Aspetar w Katarze - czytamy na stronie sportsbible.com.

Ponadto 50-latka jest właścicielką klubu Lewes FC w półprofesjonalnej lidze Isthmian. Jednym z udziałowców w tym klubie jest Andy Murray, dwukrotny mistrz olimpijski w grze pojedynczej.