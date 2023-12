Marciniak poprowadzi wielki mecz. Klamka zapadła. Jest drugie dno

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Szymon Marciniak stał się najlepszym sędzią na świecie. Polski arbiter wzorowo poprowadził finał mistrzostw świata w Katarze i przyczynił się do tego, że mecz stał na wysokim poziomie. Co więcej, bez zarzutu spisał się także w starciu pomiędzy Manchester City, a Interem Mediolan. To spotkanie decydowało o tym, kto wygra kolejną edycję Ligi Mistrzów.

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Pomimo tak wysokich notowań i ogólnoświatowej renomy wygląda na to, że nie dane będzie mu poprowadzić kolejnego finału. Mowa o rozgrywanych w Arabii Saudyjskiej Klubowych Mistrzostwach Świata. 42-latek został wyznaczony do prowadzenia półfinału, w którym Fluminense zagra z Al-Ahly. Z dużą dozą prawdopodobieństwa Polak nie będzie więc rozjemcą finału.

To niepisana zasada mówiąca o tym, że arbiter prowadzący półfinał danego turnieju nie otrzymuje meczu finałowego. Jak we wszystkim zdarzają się jednak wyjątki. Jeden z nich dotyczył Marciniaka. Polak był przygotowywany do sędziowania finału Ligi Mistrzów. Przebieg pierwszego spotkania 1/2 finału pomiędzy Realem Madryt, a Manchesterem City wskazywał, że rewanż może być starciem na ostrzu noża. UEFA zdecydowała się więc na powierzenie meczu polskiemu rozjemcy. To był strzał w dziesiątkę. 42-latek sprostał wyzwaniu, nie popełnił żadnego błędu i panował nad boiskowymi wydarzeniami.

Amerykanka zamiast Marciniaka. To uznana firma

Mówi się, że finał sędziować może Tori Penso. Amerykanka zebrała pozytywne recenzje po meczu otwarcia Klubowych Mistrzostw Świata, w którym Al-Ittihad grało z Auckland City.

38-latka ma na swoim koncie wiele meczów w Major League Soccer, a także na mistrzostwach świata kobiet. 20 sierpnia tego roku poprowadził w Sydney finał kobiecego mundialu. W spotkaniu Hiszpania pokonała Anglię 1:0.