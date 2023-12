To jeszcze nie koniec! AZ reaguje na karę od UEFA za mecz z Legią

Kara finansowa dla AZ Alkmaar dotyczy skandalicznych zajść, jakie miały miejsce po pierwszym meczu z Legią Warszawa. Służby bezpieczeństwa, tj. ochrona i policja, nie zachowały właściwych standardów pracy. Najpierw ochroniarze zamknęli stadion, gdy w tunelu do autobusu znajdowali się jeszcze piłkarze Legii. Potem doszło do spięcia piłkarzy z ochroną. Interweniowała policja. Aresztowała dwóch piłkarzy - Josue i Radovana Pankova. Poszkodowany był Dariusz Mioduski, prezes Legii. Na komendzie nikt nie postawił zawodnikom żadnych zarzutów, ale Serb dostał wezwanie do holenderskiej prokuratury.

Alkmaar zareagowało na karę od UEFA

Już wcześniej Legia wydała oświadczenie ws. kary dla holenderskiego klubu, wskazując, że popełniono szereg błędów w zakresie bezpieczeństwa nie tylko po meczu, ale także przed i w jego trakcie, za co w pełni odpowiada AZ Alkmaar jako organizator meczu.

Osoby skupione wokół Legii uważały, że kara grzywny w wysokości 40 tys. euro jest zbyt niska. Inne zdanie mają w Holandii, gdzie są zdania, że żadne kary nie powinno być. AZ Alkmaar postanowiło wydać oświadczenie w tej sprawie.

Z komunikatu holenderskiego klubu wynika, że decyzja UEFA jest dla niego niewytłumaczalna i będzie się odwoływał od każdego wyroku, który będzie niekorzystny dla AZ Alkmaar. Poniżej treść oświadczenia:

"AZ Alkmaar z niezrozumieniem przyjął do wiadomości zamiar nałożenia przez UEFA na klub kary w wysokości 40 000 euro za zamieszanie po meczu u siebie z Legią Warszawa. AZ poinformował UEFA, że po otrzymaniu uzasadnienia złoży apelację.

Mimo że uzasadnienie decyzji Europejskiego Związku Piłki Nożnej jeszcze się nie ukazało, AZ natychmiast oświadczył, że ??zdecydowanie nie zgadza się z tym wyrokiem. Jest całkowicie niezrozumiałe, niewytłumaczalne i nie do przyjęcia z kilku powodów, że UEFA doszła do takiego zamiaru. W razie potrzeby AZ zwróci się do najwyższego możliwego organu prawnego, aby to udowodnić" - czytamy.

W decydującym meczu o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy Legia wygrała z AZ 2:0 i utrzymała drugie miejsce w grupie. Alkmaar zajęło trzecią pozycję i zakończyło swoją przygodę z europejskimi pucharami w tym sezonie.