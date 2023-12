Włosi ocenili wejście Milika. Nie mają wątpliwości

Na 15 rozegranych meczów w tym sezonie Arkadiusz Milik wchodził z ławki aż 13 razy. W pozostałych dwóch spotkaniach, w których grał od pierwszej minuty, był zmieniany przed 80. minutą meczu.

Włosi znaleźli problem Milika

To nie jest dobry sezon dla Arkadiusza Milika. Do tej pory strzelił zaledwie dwa gole. Na tym etapie sezonu rok temu miał ich trzy razy więcej. Od prawie dwóch miesięcy nie był widziany w podstawowym składzie Juventusu. Nie do wygryzienia z pierwszej jedenastki jest Dusan Vlahović. Więcej minut od Polaka dostał w tym sezonie nawet Moise Kean (472 minuty gry w 12 meczach przy 374 Milika), ale włoski napastnik nie zdobył ani jednej bramki.

W ostatnim meczu z Genoą (1:1) Milik zagrał 22 minuty. Bardzo szybko zobaczył żółtą kartkę. Dla części włoskich mediów tylko wtedy był widoczny w tym spotkaniu.

"Po minucie od wejścia na boisko zobaczył żółtą kartkę. Poza tym nie zrobił nic więcej" - stwierdzono we włoskim Eurosporcie, gdzie dostał notę 5,5 w skali 1-10.

"Nie był bardziej niebezpieczny od Dusana Vlahovicia, którego zmienił" - dodano na "Tutto Mercato Web", gdzie wystawiono mu identyczna ocenę.

Nieco szerzej na występ Polaka spojrzała "La Gazzetta dello Sport", która uważa, że Milik chce współpracować z kolegami na boisku i to należy docenić. Pokazuje się do rozegrania, wychodzi na pozycję. Gazeta jednocześnie zauważa, że nie miał żadnej sytuacji, by oddać strzał. Brak okazji nawet na słabszą próbę negatywnie wpływa na dyspozycję Polaka.

"W porównaniu do Vlahovicia bardziej stara się komunikować ze swoimi kolegami z drużyny, jednak jego wejście niewiele wniosło: potrafi dobrze dograć piłkę, ale nie strzela na bramkę" - skomentowano.

"LGdS" stwierdza również, że Milikowi trudno o złapanie rytmu meczowego, kiedy przeważnie gra w końcówkach meczów. W trzech ostatnich spotkaniach grał po ok. 20 minut. W pierwszych pięciu meczach sezonu zagrał łącznie ponad godzinę.

"Cierpi z powodu rozgrywana tak małej liczby minut" - podsumowano.

Arkadiusz Milik ma ważny kontrakt z Juventusem do końca czerwca 2026 r. Transfermarkt wycenia go na osiem milionów euro.