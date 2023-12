Hiszpański dziennikarz nie ma wątpliwości ws. Lewandowskiego. "Wiemy na pewno"

Robert Lewandowski rozczarowywał w wielu spotkaniach w tym sezonie. Z ostatnich meczów można wymienić starcia z Atletico Madryt, Gironą czy Royal Antwerp. Marnował sytuacje na potęgę, zepsuł piłkę meczową, która mogła uratować remis, albo w ogóle był niewidoczny. W tym sezonie strzelił dziewięć goli dla FC Barcelony w 19 meczach, z czego osiem w La Lidze.

Hiszpański dziennikarz optymistycznie ws. Lewandowskiego

Polski napastnik ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca czerwca 2026 r., ale w związku z jego słabszą formą są wątpliwości, czy wypełni kontrakt do ostatniego dnia. Pojawiły się sugestie, że władze "Blaugrany" będą chciały sprzedać go do jednego z klubów amerykańskiej Major League Soccer lub ligi saudyjskiej, być może już w zimowym okienku transferowym.

Ale innego zdania jest Ton Juanmarti z katalońskiej gazety "Sport", jedna z najlepiej poinformowanych osób w Hiszpanii nt. tego, co się dzieje w klubie. Uważa, że rodzina Lewandowskich, z Robertem na czele, jest szczęśliwa z życia w Barcelonie i niewykluczone, że zostanie tu na dłużej. Poza tym wciąż postrzega Lewandowskiego jako ważnego piłkarza "Dumy Katalonii".

- Oczywiście jest za wcześnie, aby wydawać werdykty już teraz. To, co wiemy na pewno, to że Robert Lewandowski jest szczęśliwy w Barcelonie. To nie ulega wątpliwości. Teraz nie ma najlepszego okresu, ale w mojej ocenie piłkarz o tak wielkiej klasie może być bardzo ważnym elementem Barcelony jeszcze w przyszłym sezonie - powiedział Hiszpan w rozmowie z WP SportoweFakty.

Juanmarti dodał, że kluczowe będzie lato przyszłego roku, kiedy może nastąpić weryfikacja oczekiwań zarówno w Barcelonie, jak i u Lewandowskiego. Przekonuje, że do tego czasu powinien poprawić swoją formę.

- Uważam, że stać go na to. I nie mam na myśli kolejnego sezonu, a drugą połowę obecnego. Według mnie na wiosnę może strzelić wiele goli. Zwłaszcza, gdyby w istotnym meczu trafił raz czy dwa. To by mu pomogło znów się rozpędzić. Ostatnio, co wszyscy wiemy, było średnio. Były mecze, w których nie dostawał podań, a czasem zabrakło dobrego wykończenia - stwierdził na łamach WP.

Dziennikarz wciąż wskazuje Polaka jako kandydata do tytułu króla strzelców, bo "ambicje Lewandowskiego są ogromne". Do prowadzącego Jude'a Bellinghama z Realu Madryt traci cztery gole. Anglik ma 12 bramek na koncie. Zdaniem Juamartiego to jest strata do odrobienia.

Transfermarkt wycenia Roberta Lewandowskiego na 30 milionów euro.