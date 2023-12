Kolejne ogromne wyróżnienie dla Marciniaka. FIFA szykuje dla niego wielki mecz

Ostatni rok to niekończące się pasmo sukcesów Szymona Marciniaka. Zaczęło się pod koniec grudnia w Katarze, gdzie posędziował finał mistrzostw świata w Katarze, następnie był rozjemcą kilku niezwykle ważnych spotkań poza granicami Polski m.in. finał saudyjskiego Pucharu Króla, a na początku czerwca został wybrany arbitrem finału Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Interem (1:0). I choć ostatnio ma nieco gorszy okres, zwłaszcza biorąc pod uwagę spotkanie LM PSG - Newcastle (1:1), to wciąż władze FIFA doceniają jego umiejętności.

Szymon Marciniak znów doceniony przez FIFA. Poprowadzi półfinał lub finał KMŚ

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że Marciniak został nominowany przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) do nagrody w kategorii "najlepszy sędzia na świecie w 2023 roku". O końcowym wyniku zadecydują dziennikarze i eksperci pochodzący z aż 120 krajów. To jednak nie koniec dobrych wieści dla 42-latka.

Jak napisał były międzynarodowy sędzia Rafał Rostkowski dla TVP Sport, sądząc po obsadzie sędziowskiej kolejnych meczów klubowych mistrzostw świata, Marciniak zostanie oddelegowany przez FIFA do prowadzenia półfinału, bądź finału tych rozgrywek. Na ten moment jest jednym z faworytów do otrzymania tego starcia, ponieważ do tej pory, podobnie jak Mohammed Al Hoish z Arabii Saudyjskiej, nie posędziował żadnego spotkania.

Mimo wszystko zdaniem Rostkowskiego "jest raczej mało prawdopodobne, żeby FIFA w czasie klubowego mundialu delegowała Hoisha do prowadzenia półfinału (...) czy tym bardziej finału, więc wydaje się on prawie pewnym kandydatem do sędziowania meczu o trzecie miejsce".

Głównymi kontrkandydatami Marciniaka są obecnie: Jesus Valenzuela oraz Amerykanka Tori Penso, która prowadziła mecz otwarcia. "Merytorycznie oczywistym faworytem do finału jest Polak, ale obsada sędziów polega nie tylko na ich merytorycznej ocenie, ale również na tak zwanej geopolityce i zarządzaniu kadrami w taki sposób, aby było to możliwie najlepsze dla FIFA oraz obecnego i przyszłego poziomu sędziowania w rozgrywkach pod jej auspicjami" - przekazał.

Rostkowski zaznaczył również, że gdyby władze FIFA zdecydowały się wybrać Amerykankę, to byłby to niezwykle mocny komunikat podczas niedawno rozpoczętej kampanii "No Discrimination" FIFA, a ponadto wsparcie dla wszystkich kobiet uprawiających piłkę nożną. Mimo wszystko pozostaje nam teraz oczekiwać na dobre informacje.

Harmonogram KMŚ

Półfinały: Fluminese - Al Ahly (18.12), Urawa - Manchester City (19.12)

Finał: 22.12