Polska przegrywała już 0:2, ale odwróciła losy meczu. Awans na MŚ na wyciągnięcie ręki

Piłkarska reprezentacja Polski nie daje w ostatnim czasie zbyt wiele radości kibicom, więc być może część z nich przerzuci się na futsal, gdzie Biało-Czerwoni akurat radzą sobie dobrze, a nawet bardzo dobrze. W piątek ograli Serbów, choć początek meczu był w ich wykonaniu mizerny.

Nie minęło pięć minut, a Serbia już prowadziła po golu Strahinja Petrova z włoskiego Ciampino Futsal. 10 minut później bramkę na 2:0 zdobył Dragan Tomić, pokonując Michała Kałużę. Polacy wyrównali za sprawą dwóch goli Mateusza Madząga.

Przy stanie 2:2 obrońcy Serbii popełniali fatalne błędy, bo tracili piłkę pod własną bramką. A ich błędy wykorzystali Michał Marek oraz Mikołaj Zastawnik. Szczególnie spektakularną stratą popisał się Denis Ramić, który stracił piłkę, gdy za jego plecami nie było już nikogo, tylko pusta bramka. No i Polska wygrała 4:2.

W drugim piątkowym meczu Ukraina rozbiła Belgię aż 8:2. To oznacza, że w grze o awans to właśnie Ukraińcy powalczą z Polakami w Atlas Arenie (20 grudnia). W Łodzi Polacy muszą co najmniej zremisować, by po 31 latach ponownie awansować na futsalowy mundial. Jeśli Polacy przegrają, to poszukają szczęścia w barażach.

Tabela:

Polska - 5 meczów, 12 punktów, bramki: 18-9 Ukraina - 5 m, 10 pkt, gole 27-9 Serbia - 5 m, 5 pkt, gole 9-15 Belgia - 5 m, 1 pkt, gole10-31

Zwycięzcy grup awansują na mundial, a cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc zmierzą się w barażach. W finałach zagrają 24 reprezentacje, a Uzbekistan jako gospodarz, rzecz jasna, ma już zapewniony udział.

Reprezentacja Polski w futsalu tylko raz wystąpiła w mistrzostwach świata, a miało to miejsce w 1992 roku.