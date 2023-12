Duży sukces drużyny Macieja Skorży. Teraz zagra z Manchesterem City o finał

Tak jak informowaliśmy we wrześniu, Maciej Skorża kilka tygodni temu ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z japońskim klubem Urawa Red Diamonds, z którym wygrał finał Azjatyckiej Ligi Mistrzów (z saudyjskim Al Hilal) oraz po kiepskim finiszu zajął czwarte miejsce w lidze japońskiej. W 2024 roku na stanowisku trenera Urawy Polaka ma zastąpić Norweg Per-Mathias Hogmo.

Drużyna Macieja Skorży awansowała do półfinału KMŚ. Zagra z Manchesterem City

Niemniej jednak, przed Skorżą pozostawało jeszcze poprowadzenie japońskiego klubu w Klubowych Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Arabii Saudyjskiej. W piątek mistrzowie Azji rozegrali pierwsze spotkanie w tych rozgrywkach - ich rywalem w ćwierćfinale był meksykański Club Leon, triumfator Pucharu Mistrzów CONCACAF (Ameryka Północna i Środkowa).

Przed tym meczem za nieznacznego faworyta rywalizacji byli uznawani Meksykanie, niemniej jednak na boisku to się zupełnie nie potwierdziło. To Urawa była zespołem lepszym, stworzyła sobie lepsze okazje do strzelenia gola i ostatecznie umiała to także potwierdzić zwycięskim golem.

Tego dla japońskiego zespołu strzelił w 78. minucie rezerwowy Alex Schalk. Holender, który na boisku pojawił się pięć minut wcześniej, wykorzystał podanie byłego piłkarza Górnika Zabrze, Wisły Płock i Legii Warszawa Jose Kante (także ma odejść z Urawy z końcem roku) i wygrał pojedynek z bramkarzem przeciwnika.

Urawa Red Diamonds ostatecznie pokonała Club Leon 1:0 i awansowała do półfinału Klubowych Mistrzostw Świata, gdzie nagrodą dla drużyny Macieja Skorży za postawę w 2023 roku będzie mecz z Manchesterem City Pepa Guardioli.

Co ciekawe, będzie to już trzecie starcie Skorży z Guardiolą, gdyż obaj panowie dwukrotnie mierzyli się w eliminacjach Ligi Mistrzów w 2008 roku, gdy Katalończyk dopiero co objął zespół FC Barcelony. Wisła Skorży przegrała na Camp Nou 0:4, ale w pamiętnym rewanżu w Krakowie wygrała 1:0 po golu Clebera.

Mecz Urawa Red Diamonds - Manchester City odbędzie się we wtorek 19 grudnia o godzinie 19:00 czasu polskiego. Będzie to drugi półfinał, a w pierwszym 18 grudnia brazylijskie Fluminense Rio de Janeiro (zwycięzca Copa Libertadores) zagra ze triumfatorem starcia Ah Ahly (Egipt) - Al Ittihad (Arabia Saudyjska), które zostanie rozegrane w piątek wieczorem.

Wiadomo też, że starcie z City nie będzie ostatnim meczem Macieja Skorży w roli trenera Red Diamonds. Wszystko dlatego, że w sobotę 23 grudnia zostanie rozegrany nie tylko finał, ale też mecz o trzecie miejsce Klubowych Mistrzostw Świata.