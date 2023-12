Czekali ponad dwa lata. Rosja może zagrać oficjalny mecz. Konieczna zgoda FIFA i UEFA

Już na początku 2024 r. Rosja może zagrać pierwszy od dawna oficjalny mecz towarzyski. Rosjanie po raz pierwszy od ponad dwóch lat znaleźli chętnego do gry w Europie, ale nie wiadomo, czy do meczu dojdzie. Potrzeba do tego zgody UEFA i FIFA, które blisko dwa lata temu zawiesiły Rosję w prawach członka federacji i zakazały im rozgrywania spotkań.

