UEFA doceniła Josue. Portugalczyk z mocną konkurencją

W czwartek Legia Warszawa pokonała przed własną publicznością AZ Alkmaar 2:0 (1:0) w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Zwycięstwo dało drużynie Kosty Runjaicia drugie miejsce w grupie za Aston Villą i awans do 1/16 rozgrywek.

W czwartek gole dla Legii strzelili Yuri Ribeiro oraz Blaz Kramer. Bohaterem Legii był jednak Josue, który asystował przy obu bramkach. Przy obu popisał się kapitalnymi, niekonwencjonalnymi i - co najważniejsze - bardzo precyzyjnymi zagraniami.

Dyspozycję kapitana Legii doceniono nie tylko w naszym kraju. Gra Josue spodobała się też ludziom z UEFA, odpowiedzialnym za Ligę Konferencji Europy. Oficjalny profil rozgrywek na Twitterze nominował Josue do miana najlepszego zawodnika ostatniej kolejki fazy grupowej.

Portugalczyk ma mocną konkurencję. Wśród nominowanych znaleźli się też Edin Dżeko z Fenerbahce, Eran Zahavi z Maccabi Tel Awiw oraz Bryan Heynen z Genku. Każdy z rywali Josue strzelił w czwartek co najmniej jednego gola.

Wyróżnienie dla Josue

Dżeko zdobył dwie bramki w meczu Fenerbahce ze Spartakiem Trnawa (4:0). Tyle samo bramek zdobył Zahavi w spotkaniu Maccabi z Gentem (3:1). Heynen strzelił zaś jednego gola w zwycięskim meczu Genku z Cukarickim Belgrad (2:0).

Głosy można oddawać w tym miejscu. To kolejny legionista nominowany do miana najlepszego zawodnika kolejki w Lidze Konferencji Europy. Po pierwszym meczu z Aston Villą (3:2) to wyróżnienie spotkało Ernesta Muciego.

Albańczyk, który strzelił wtedy dwa gole, nie zdobył jednak nagrody. Wygrał wtedy były piłkarz Pogoni Szczecin - Zvonimi Kozulj - który błysnął w spotkaniu Zrinjskiego Mostar z AZ. Bośniacy, którzy przegrywali wtedy 0:3, wygrali ostatecznie 4:3, a Kozulj strzelił dwa gole.