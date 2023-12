Perfekcyjny mecz Legii z Alkmaar. Ale bohater był jeden. "Stworzony do takich meczów" [OCENY]

Kacper Tobiasz - 4. Chociaż AZ Alkmaar musiało atakować i od pierwszej minuty starało się wywierać presję na Legii, to Tobiasz przed przerwą wiele pracy nie miał. Bramkarz wicemistrzów Polski wykazać się musiał tylko raz - w 21. minucie - kiedy odbił uderzenie Diago Dantasa sprzed pola karnego. W drugiej połowie, szczególnie po czerwonej kartce dla Bruno Martinsa Indiego, pracy nie miał w ogóle.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport, w którym piją na potęgę. "Tu alkohol nie jest zakazany"

Radovan Pankov - 4+. Bardzo dobry w wykonaniu serbskiego obrońcy. Wygrał trzy z czterech pojedynków, miał dwa odbiory i jedno wybicie. To był jeden z jego lepszych występów w barwach Legii, co docenili kibice, którzy w 72. minucie skandowali jego nazwisko. To w tym momencie Pankova zmienił Artur Jędrzejczyk.

Rafał Augustyniak - 5. Lider obrony Legii. Wygrał 8 z 11 pojedynków. Miał do tego cztery wybicia piłki, aż pięć odbiorów i dwa przechwyty. W porównaniu do kilku ostatnich meczów w ekstraklasie był w formie nie do poznania. Runjaić na pewno chciałby, by Augustyniak zawsze prezentował się na takim poziomie.

Steve Kapuadi - 4+. Tak samo jak Pankov i Augustyniak bardzo skuteczny w pojedynkach i grze obronnej. Podobnie jak Pankov rozegrał jeden z lepszych meczów od momentu transferu do Legii. Kapuadi popisywał się jednak nie tylko skuteczną grą w obronie, ale też kilkoma bardzo dobrymi, długimi podaniami, które mijały drugą linię AZ.

Paweł Wszołek - 4. Jeden z lepszych zawodników Legii w czwartkowy wieczór. Wszołek w swoim stylu harował na prawej stronie boiska, stwarzając zagrożenie pod bramką AZ. Tuż przed golem Ribeiro to on mógł oddać strzał na bramkę AZ, jednak zwlekał zbyt długo i oddał piłkę asystującemu Josue. W 68. minucie zmienił go Gil Dias.

Bartosz Slisz - 5. Wielka wartość w drużynie Runjaicia. Slisz harował w środku pola, wygrywał pojedynki w defensywie, odbierał piłki, dobrze asekurował linię obrony. Po przerwie, kiedy Legia miała przewagę liczebną na boisku, Slisz bardziej zaangażował się też w akcje ofensywne. I robił to równie dobrze.

Juergen Elitim - 4+. Razem ze Sliszem zdominował środek pola, neutralizując ofensywne zapędy piłkarzy AZ. Elitim imponował nie tylko w pojedynkach i walce wręcz, ale też skutecznością podań. W drugiej połowie oddał jeden strzał, który odbił jednak Rome-Jayden Owusu-Oduro.

Yuri Ribeiro - 5. Niespodziewanie zaczął mecz na lewym wahadle, zastępując na nim Patryka Kuna. I był to strzał w dziesiątkę. Ribeiro nie tylko dobrze wyglądał w obronie, ale strzelił też gola, dającego Legii prowadzenie 1:0. W 59. minucie powinien mieć też asystę. Powinien, ale Muci nie trafił do pustej bramki.

Josue - 6. Człowiek stworzony do takich meczów. Josue nie dość, że był liderem Legii, to jeszcze w tak ważnym meczu grał z luzem rzadko spotykanym nawet w sparingach. Najlepiej świadczą o tym genialne asysty przy bramkach Ribeiro i Kramera. Kapitalny występ!

Ernest Muci - 1+. To był dobry mecz Legii, który zakończył się dobrym wynikiem, ale akurat Muci z dobrej strony się nie pokazał. Napastnik warszawiaków był niewidoczny, a kiedy już w 59. minucie powinien strzelić gola, to w tylko sobie znany sposób nie trafił do pustej bramki. Występ do zapomnienia.

Marc Gual - 2. Oddał dwa strzały, z czego jeden był niecelny. Tak samo jak w przypadku Muciego mecz do zapomnienia.

Gil Dias, Blaz Kramer, Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka, Maciej Rosołek - grali za krótko, by ich ocenić. Słowa uznania należą się jednak Kramerowi, który zdobył bramkę na 2:0.