Odsunięcie od drużyny to początek problemów. Bohater mundialu przyłapany

Ostatni raz głośno o Vicencie Aboubakarze zrobiło się rok temu. Reprezentant Kamerunu najpierw wyróżnił się pięknym golem na mundialu w Katarze w konfrontacji w grupie z Serbią, a później trafił na pierwsze strony gazet po komentarzach dotyczących Cristiano Ronaldo, którego spotkał na treningu Al-Nassr. - Zawsze myślałem, że Leo Messi jest lepszy od Cristiano Ronaldo i po treningu z Portugalczykiem zdałem sobie sprawę, że miałem rację - wypalił Aboubakar, przez co musiał pożegnać się z saudyjskim klubem.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport, w którym piją na potęgę. "Tu alkohol nie jest zakazany"

Wielkie kłamstwo piłkarza. Wymyślił chorobę swojej żony, aby przeszczepić włosy

31-latek trafił do Besiktasu, gdzie w przeszłości regularnie trafiał do siatki, jednak ostatni okres nie jest dla niego zbyt udany. Ostatnią bramkę zdobył ponad dwa miesiące temu, a do tego kilka dni temu wraz z czterema innymi zawodnikami został odsunięty od pierwszego zespołu. Powodem były słabe wyniki sportowe. Besiktas zajmuje dopiero piąte miejsce w tabeli tureckiej Super Ligi z dużą 14-punktową stratą do Fenerbahce i Galatasaray. W grupie Ligi Konferencji Europy zamykają stawkę z raptem jednym punktem.

Odsunięcie od zespołu to jednak niejedyny problem Vincenta Aboubakara. Turecka gazeta "Fanatik" zwróciła uwagę, że Kameruńczyk w ostatnim czasie aż trzykrotnie podróżował do Paryża bez zgody klubu. Ostatnim razem udał się do stolicy Francji bezpośrednio po zgrupowaniu reprezentacji pod koniec października. Twierdził, że jego żona jest chora. Jednak jak donosi "Marca", w rzeczywistości w Paryżu wykonywano mu przeszczep włosów.

Po powrocie do Stambułu Aboubakar twierdził, że doznał kontuzji, aby trenować poza grupą. Francuscy lekarze namawiali go, aby nie wykonywał zagrań głową przez trzy tygodnie, aby przeszczep mógł się prawidłowo zadomowić.

Vincent Aboubakar w tym sezonie strzelił 11 goli w 22. spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Besiktas, bez Kameruńczyka w składzie, w czwartek zmierzy się z Lugano w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.