Kto zostanie najlepszym piłkarzem na świecie? Poznaliśmy finalistów

Gala FIFA The Best Football Awards jest odpowiedzią Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej na prestiżową nagrodę Złotej Piłki. Na wydarzeniu FIFA również wybierany jest najlepszy zawodnika minionego roku oraz wręczane są wyróżnienia dla topowych graczy na swoich pozycjach. Miesiąc przed rozdaniem nagród FIFA ujawniła czołową trójkę najlepszych graczy globu.

Oto trzech najlepszych piłkarzy świata. Kto wygra nagrodę FIFA The Best?

We wrześniu ogłoszono nominacje do nagrody FIFA The Best, a wśród wytypowanych zawodników zabrakło Roberta Lewandowskiego. Polak musiał ustąpić miejsca m.in. Julianowi Alvarezowi, Bernardo Silvie, czy Ilkayowi Guendoganowi - koledze z Barcelony.

Żaden z wyżej wymienionych graczy nie był jednak faworytem do triumfu. Jako głównych kandydatów wskazywano czołową trójkę Złotej Piłki - Leo Messiego, Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda. W końcu FIFA na miesiąc przed wydarzeniem ogłosiła swoje TOP 3, które wybrało międzynarodowe jury.

Stworzyli je właśnie Messi, Mbappe i Haaland i to oni powalczą o nagrodę. W zeszłym roku wygrał Argentyńczyk i raczej znów to on będzie faworytem. Przemawia za tym m.in. fakt, że w 2023 roku zgarnął już Złotą Piłkę i wyprzedził pozostałą dwójkę. Tym razem decydować będą kapitanowie reprezentacji narodowych należących do FIFA, selekcjonerzy reprezentacji narodowych należących do FIFA oraz przedstawiciele mediów z państw należących do FIFA.

FIFA informowała, że nad przebiegiem głosowania czuwają niezależni obserwatorzy. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 15 stycznia w Londynie. Wybrana zostanie m.in. również najlepsza piłkarka 2023 roku, a także bramkarz i bramkarka, trenerzy oraz nagroda Puskasa za najpiękniejszą bramkę.