Katastrofa Xaviego w Lidze Mistrzów. Antyrekord

FC Barcelona wraca do gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, ale może nie być faworytem swojego dwumeczu w 1/8 finału Ligi Mistrzów i to mimo pewnego rewanżu na własnym stadionie. W 2024 r. Xavi może pogorszyć swój bilans meczów w LM jako trener.

Xavi wyrównał niesławny rekord

W tym sezonie Ligi Mistrzów Barcelona przegrała dwa spotkania - w środę z Antwerpią i w czwartej kolejce na wyjeździe z Szachtarem Donieck 0:1. Dla Xaviego to trzeci sezon z Barceloną, ale drugi, który zaczyna od początku. Poprzednie boje w LM też nie były popisem jego trenerskich umiejętności.

W sezonie 2022/2023, kiedy Barcelona miała dużo trudniejszą grupę, "Blaugrana" przegrała trzy mecze z Xavim na ławce trenerskiej - dwa z Bayernem Monachium i jeden z Interem Mediolan. Sezon wcześniej, kiedy wszedł do zespołu na początku listopada 2021 r., zdołał rozegrać dwa spotkania w LM jako trener i jedno z nich przegrał - na Camp Nou z Bayernem.

Łącznie Xavi ma na koncie sześć porażek jako trener w Lidze Mistrzów i to jest bardzo słaby wynik, bo rekordowy. Legendarny pomocnik wyrównał niechlubny rekord klubu, który należy do Pepa Guardioli i Luisa Enrique. Jednak obaj rozegrali więcej spotkań w LM jako trenerzy FC Barcelony.

Guardiola przegrał sześć z 52 takich meczów, to 12 proc. całości. Enrique doznał sześciu porażek w 33 spotkaniach (18 proc.). Te procenty są nikłe w stosunku do tego, jaki ma Xavi, który przegrał sześć na 14 rozegranych starć jako trener Barcelony w LM (43 proc.). To prawie połowa wszystkich spotkań. Ma tyle samo wygranych, do tego dołożył dwa remisy. Wypada zatem blado na tle utytułowanych poprzedników.

Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia. FC Barcelona może trafić w tej fazie na każdy zespół z drugich miejsc z pozostałych siedmiu grup, tj. FC Kopenhagę, PSV Eindhoven, Napoli, Inter Mediolan, Lazio Rzym, Paris Saint-Germain i RB Lipsk.