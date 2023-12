Tuchel złożył obietnice Araujo. Barcelona nie zawsze mu to daje

Mowa o Ronaldzie Araujo - 24-letnim piłkarzu drużyny Xaviego, który obecnie jest jednym z najlepszych środkowych obrońców na świecie. W tym sezonie Urugwajczyk wystąpił w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając jednego gola. Niemiecki dziennikarz Sky Florian Plettenberg przekazał, że sprowadzeniem Araujo kolejny raz zainteresował się Bayern Monachium.

Trener Bayernu już rozmawiał z Araujo. Złożył piłkarzowi obietnicę

Na pierwszy rzut okna mogłoby się wydawać, że w zespole mistrzów Niemiec nie brakuje środkowych obrońców. W końcu w kadrze znajdują się m.in. Min-Jae Kim sprowadzony kilka miesięcy temu za 50 mln euro z Napoli czy Dayot Upamecano, za którego Bayern płacił Lipskowi ponad 40 mln euro. Klasowym defensorem jest również Matthijs de Ligt, jednak od początku listopada Holender zmaga się z kontuzją. Z tego powodu Thomas Tuchel pragnie sprowadzić kolejnego stopera do drużyny.

Okazuje się, że nie jest to pierwsze podejście monachijczyków do ściągnięcia Ronalda Araujo. "Bayern miał wyrażać zainteresowanie Araujo rok temu. Wtedy jednak piłkarz zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Barceloną. Kontraktu, który zabezpiecza interesy katalońskiego klubu. Umowa jest bowiem ważna do czerwca 2026 r. i zawiera klauzulę odstępnego w wysokości aż miliarda euro" - pisał ostatnio Marcin Jaz ze Sport.pl.

Według najświeższych informacji Tuchel miał już telefonicznie skontaktować się z zawodnikiem Barcelony. Podczas piątkowej rozmowy szkoleniowiec Bayernu Monachium zapewnił Araujo, że gdy zdecyduje się na transfer do Niemiec, będzie grał na swojej nominalnej pozycji środkowego obrońcy. Sporadycznie może wychodzić na boisko na prawej stronie defensywy, jednak jego rola nie będzie taka, jak w Barcelonie. W zespole Xaviego 24-latek często lądował właśnie na prawej obronie, wymieniając się pozycjami z Julesem Kounde. W Bayernie miałby być głównym stoperem.

Dziennikarz dodał, że rozmowa była bardzo ekspresyjna i pełna szacunku. Thomas Tuchel pragnął jak najlepiej uargumentować, dlaczego przejście do Bayernu byłoby korzystną opcją dla Urugwajczyka. Co ciekawe, Ronald Araujo nie odrzucił oferty mistrzów Niemiec, jednak jego transfer w zbliżającym się zimowym oknie jest mało prawdopodobny. Mimo to Florian Plettenberg zwraca uwagę na fakt, że przed ściągnięciem Kane'a czy Sadio Mane również mało kto spodziewał się finalizacji transakcji. Mistrzowie Niemiec musieliby przygotować astronomiczną ofertę dla Barcelony, opiewającą na około 100 mln euro, aby Katalończycy zdecydowali się sprzedać najlepszego defensora.

Ronald Araujo trafił do Barcelony w 2018 roku, odchodząc z urugwajskiego CA Boston River za niecałe 5 mln euro. Łącznie w zespole mistrzów Hiszpanii rozegrał 127 meczów, w których zdobył osiem bramek i zanotował trzy asysty.