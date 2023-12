Za granicą rozpływają się nad Polakiem. O powołaniu do kadry może tylko pomarzyć

Mateusz Lis od lata tego roku występuje w Goztepe, które na co dzień gra na zapleczu tureckiej Superligi. Polak świetnie spisuje się w tym klubie. Ma najwięcej czystych kont w lidze i bardzo doceniają go lokalne media, które wprost piszą, że "wybudował mur". Wydaje się jednak, że prawdopodobnie nie przełoży się to na powołanie do reprezentacji.

3 screeny z https://twitter.com/OtuzBessNumara/status/1733858260690600268 Otwórz galerię Na Gazeta.pl