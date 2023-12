Moment szczerości. Tak, Cristiano Ronaldo naprawdę to powiedział. "Żałuję"

Cristiano Ronaldo w niedzielę 11 grudnia zdobył 50. bramkę w 2023 roku i zrównał się z Erlingiem Haalandem w zestawieniu najskuteczniejszych strzelców ostatnich 12 miesięcy. 38-latek nadal pozostaje w świetnej formie i dominuje na saudyjskich boiskach. Z pomeczowego wywiadu wynika, że jest też niezwykle z gry dla Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo szczęśliwy w Arabii Saudyjskiej. Ma jednak żal do samego siebie

Ronaldo po wygranym 5:2 meczu z Al-Szabab miał sporo powodów do zadowolenia. Jego Al-Nassr awansowało do ćwierćfinału krajowego pucharu, a on po raz kolejny udowodnił światu, że jest wielki. W mediach społecznościowych przyznał, że 50. gol w tym roku to dla niego wyjątkowa okazja.

"Niezwykła wygrana. Jestem bardzo podekscytowany, że mogę to ogłosić – strzeliłem 50. gola w 2023 roku. To wszystko dzięki pomocy moich kolegów z drużyny, fanów i mojej rodziny. Jest jeszcze miejsce, by zrobić więcej w tym roku" - napisał Portugalczyk.

Z kolei tuż po starciu przyznał mediom, że jest niezwykle zadowolony w Arabii Saudyjskiej. Ma nawet do siebie żal, że nie zawitał na tamtejszych boiskach znacznie wcześniej.

- Bardzo żałuję, że nie trafiłem wcześniej do Al-Nassr. Ale teraz jestem bardzo szczęśliwy i dam z siebie dwa razy więcej niż w Europie - stwierdził, czym z pewnością mógł zadziwić wielu fanów. Jego kontrakt z saudyjskim klubem obowiązuje do 2025 roku, więc będzie miał jeszcze czas na rozegranie wielu spotkań.

Cristiano Ronaldo do Al-Nassr przeszedł w styczniu 2023 roku, czym zapoczątkował gigantyczne zmiany w światowym futbolu. Latem wielu znanych i znakomitych zawodników poszło jego śladem i również zmieniło kluby na saudyjskie, które płacą im gigantyczne pieniądze.